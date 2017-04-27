Cтроительство НИИ детской онкологии и гематологии будет оплачено из ФНБ

Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил перечень крупных проектов с государственным участием. Как передает ТАСС, такое распоряжение опубликовано на сайте правительства. «В перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ), подлежащих мониторингу, включены строительство НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина, строительство Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова», – говорится в справке к документу.

Также в список включено строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи.