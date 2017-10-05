Никосия получит 420 млн евро на инфраструктурные проекты

Президент Кипра Никос Анастасиадис объявил о выделении 420 млн евро на реализацию планов по развитию Никосии. Один из самых крупных проектов (71 млн евро) – постройка нового здания парламента, работы предполагается начать в июне 2018 г., сообщает «Вестник Кипра». Власти намерены расширить и модернизировать дорожную сеть, отремонтировать здания судов и школ в столице, а также старый муниципальный рынок.

Ранее в этом году Анастасиадис объявил об аналогичных планах по развитию других крупнейших городов острова – Лимассола, Ларнаки и Пафоса. В частности, Лимассолу будет выделено более 70 млн евро, в том числе на строительство футбольного стадиона, соответствующего требованиям UEFA и FIFA. На такую же сумму запланированы инфраструктурные проекты для Ларнаки, Пафос получит 60 млн евро.