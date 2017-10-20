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Политика
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Меркель назвала условие для продолжения переговоров по Brexit

Ведомости
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продолжить обсуждение предстоящих переговоров с Великобританией о Brexit, сообщает ВВС. Диалог, вероятно, продолжится в декабре, заявил после саммита президент Европейского совета Дональд Туск. По его словам, слухи о том, что переговоры зашли в тупик, - это преувеличение. Прогресс на переговорах недостаточный, но это не означает, что прогресса вовсе нет, сказал он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оптимистично настроена в связи с происходящим, но сторонам еще «есть куда продвигаться».

Ранее в октябре о том, что переговоры зашли в тупик, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Туск отметил, что не будет спорить с ним. Однако свою роль Туск видит в создании позитивной мотивации для сторон в ближайшие пять или шесть недель. Также он видит добрую волю в позициях обеих сторон.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС может согласиться на продолжение переговоров в декабре, только если Великобритания выразит готовность подтвердить финансовые обязательства перед блоком. Ее цитирует Reuters. Без этого переход ко второй фазе переговоров невозможен, уверена она. Главным препятствием к продолжению диалога она назвала неспособность Лондона подтвердить готовность урегулировать вопрос финансовых обязательств, которые в Брюсселе оценивают в 60 млрд евро. Меркель считает, что Британия в связи с этим должна сделать дополнительные шаги.

Предложение Терезы Мэй о промежуточной договоренности Британии и ЕС о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из ЕС в марте 2019 г. Меркель назвала интересным, но несвоевременным. Канцлер сказала, что это не будет обсуждаться на первой стадии переговоров. Мэй предложила заключить переходное соглашение, чтоб у сторон было время на обсуждение более подробных договоренностей о новых отношениях после Brexit.

На первой стадии переговоров стороны должны были договориться о судьбе граждан ЕС в Великобритании после отделения, о финансовых обязательствах Лондона перед ЕС и о границе Ирландии и Северной Ирландии. Лидеры ЕС решили, что по этим вопросам еще недостаточно ясности для перехода к следующей фазе, сообщает ВВС.

На второй стадии должны обсуждаться будущие торговые соглашения сторон.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Основатель сети «Теремок» опроверг планы закрыть рестораны

РБК/Ведомости
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Основатель и управляющий директор сети «Теремок» Михаил Гончаров опроверг информацию о планах закрыть рестораны. «Любители додумать показали себя во всей красе. Мы активно работаем, будем закрывать убыточные точки и открывать новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном», — сказал Гончаров РБК.

Ранее он пожаловался в Twitter, что «Теремок» испытывает трудности: продажи падают и растет конкуренция. «Закрываем уже рестораны. Еще 1-2 года и вообще можно будет закрываться», — написал Гончаров. Падение продаж он объяснил падающим благосостоянием населения и смещением спроса в сторону «кулинарии и дешевого фастфуда».

За последние три года «Теремок» закрыл три ресторана, уточнил Гончаров, отметив, что сейчас у сети около 300 заведений в России и два в Нью-Йорке. Сеть «Теремок» была основана в 1998 г. В прошлом году она занимала пятое место на рынке быстрого питания в России с долей в 1,6%.

Политика
Новости

Водитель наехавшего на пешеходов в Харькове Lexus не признала свою вину

Ведомости
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20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем въехавшего в толпу людей Lexus в Харькове, заявила, что не признает свою вину. Об этом информирует в пятницу издание ТСН.

Прокурор Максим Блохин сообщил в зале Киевского районного суда города Харькова, где 20 октября рассматривается мера пресечения для Зайцевой, что она в момент ДТП находилась под воздействием опиатов. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты медицинского осмотра, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем адвокат Зайцевой Юлия Козырь сказала, что это абсолютная ерунда, поскольку ее подзащитная на момент аварии была «абсолютно трезвая».

В пятницу пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что опознана последняя жертва дорожного происшествия. Ею оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна. Ранее стало известно, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали, напоминает «РИА Новости».

Инцидент произошел вечером 18 октября. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, на большой скорости врезался в машину Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выбросило на тротуар, где в тот момент стояли пешеходы в ожидании зеленого сигнала светофора.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

На Северном Кавказе впервые появится отель под брендом Hilton

ТАСС
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Первый на Северном Кавказе отель под управлением международного гостиничного оператора Hilton Worldwide будет построен в Минеральных Водах. Об этом говорится в сообщении холдинговой компании «Синдика», которая выступает девелопером объекта.

Отель Hilton Garden Inn категории 4 звезды будет расположен рядом с аэропортом Минеральные Воды. В гостинице будет девять этажей и 150 номеров, общая площадь объекта составит порядка 8000 кв. м. Работы по подготовке строительства комплекса начались еще в 2015 г., однако были приостановлены, поскольку аэропорт Минеральные Воды находился в процессе смены собственников.

В настоящее время в России работает 17 отелей под брендом Hilton. В мире сеть Hilton насчитывает более 4000 гостиничных комплексов. «Синдика» специализируется на строительстве коммерческой недвижимости, включая торговые центры.

Политика
Новости

Госдума предложила штрафовать за передачу пневматики несовершеннолетним

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы за продажу и передачу несовершеннолетним пневматических винтовок, пистолетов и револьверов, даже не являющихся оружием в соответствии с законом «Об оружии». Одновременно в Госдуму поступил законопроект, разрешающий приобретение таких «сходных с оружием изделий» гражданами России только старше 18 лет.

За незаконную продажу и передачу несовершеннолетним маломощной пневматики, а также сигнальных пистолетов и малокалиберных револьверов гражданам грозит до 5000 руб. штрафа с возможной конфискацией оружия, а юрлицам - штраф от 30 000 до 50 000 руб. с возможным приостановлением деятельности на срок до 30 суток.

«Статистика последних лет показывает, что конструктивно сходные с оружием изделия - пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся орудием для причинения вреда другим лицам. Это и случай в Москве в августе 2017 г., когда подростки попали из пневматического пистолета в трехлетнюю девочку, многочисленные сообщения о стрельбе по стеклам проезжающих машин и прохожим», - говорится в пояснительной записке.

В конце сентября Росгвардия, контролирующая оборот оружия в России, заявила, что начала работу над законопроектом об ужесточении контроля за пневматическим оружием, сообщает«Интерфакс». Ведомство собирается «завести оборот пневматического оружия в управляемый режим», какой был бы близок к режиму контроля за огнестрельным оружием, говорил начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов. До этого в Росгвардии говорили, что готовят законопроект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Греф назвал условие снижения ставки по ипотеке до 5%

РИА Новости/Ведомости
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что ставки по ипотеке в России продолжат падать из-за низкой инфляции. «Что касается ставок по ипотеке, то ставки будут падать. В зависимости от инфляции, сегодня инфляция 3%, я думаю, что ставки 5% не за горами», — сказал Греф, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник прогнозировал снижение ставки по ипотеке до 6-7% в течение 2-3 лет.

В августе Сбербанк рекордно снизил ставки ипотеки на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также снизил минимальный первоначальный взнос на покупку готового жилья.

Политика
Новости

Мединский поблагодарил президиум ВАК за «взвешенный и честный подход»

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский считает, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) подошел к рассмотрению «дела о диссертации» взвешенно. Ранее ВАК рекомендовала Минобрнауки не лишать министра степени доктора.

Ведомство в скором времени подготовит соответствующий приказ на основании решения президиума. Данный документ Минобрнауки окончательно закрепит решение относительно ученой степени Мединского.

«Президиум ВАК более двух часов сегодня разбирал мое "дело о диссертации". Благодарю ученых за взвешенный и честный подход», — написал Мединский в Twitter.

В свою очередь глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что окончательное решение по вопросу о научной степени Мединского примет возглавляемое ей ведомство через две недели. «Я очень счастлива, что закончилась процедура», — передает ее слова «РИА «Новости». Она поблагодарила министра за «правильные, четкие ответы», которые он давал на протяжении полутора часов во время заседания президиума ВАК.

В октябре экспертный совет ВАК рассмотрел работу министра и рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Тогда за лишение проголосовали 17 из 21 ученых, трое были против лишения, один воздержался. Ранее министр образования Ольга Васильева говорила, что в диссертации министра нет плагиата.

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Технологии
Новости

Видеоигра в аплодисменты Си Цзиньпину стала популярной в Китае

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Tencent выпустил бесплатную игру для смартфонов специально к проходящему сейчас съезду Коммунистической партии КНР. Она называется «Аплодисменты Си Цзиньпину: отличная речь». В ней пользователи соревнуются в том, кто активнее «похлопает» выступающему на съезде лидеру страны. Как отмечает The Wall Street Journal, игра пользуется популярностью у китайцев и они обсуждают свои результаты в социальных сетях.

Сначала пользователи смотрят отрывки из выступления Си на открытии съезда в среду. Затем у них есть 19 секунд на то, чтобы виртуально поаплодировать ему, стараясь как можно быстрее нажимать пальцами на экран смартфона. Ко второй половине дня четверга пользователи сделали в общей сложности более 1 млрд хлопков.

В последнее время Пекин пытается усилить контроль над китайскими технологическими компаниями. Власти ведут переговоры о покупке их акций и хотят влиять на их корпоративные решения. Также в сентябре они оштрафовали Tencent, Weibo и Baidu за наличие порнографии, фейковых новостей и другого запрещенного контента на их платформах. Поэтому этой игрой Tencent пытается подчеркнуть свой патриотизм, пишет WSJ. Но использование образа Си — рискованный шаг. Летом в китайских соцсетях под запретом оказался Винни-Пух после того, как в интернете стали популярны мемы о схожести Си с этим медвежонком.

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Бизнес
Новости

Арбитражный суд отложил слушания по иску СП Siemens и «Силовых машин» к «Технопромэкспорту»

ТАСС/Ведомости
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Арбитражный суд Москвы в пятницу сообщил о перерыве до 24 октября в предварительном судебном заседании по иску совместного предприятия Siemens и АО «Силовые машины» «Сименс технологии газовых турбин» к двум структурам «Ростеха» - ООО «ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт". Об этом информирует 20 октября "Интерфакс".

Агентство отмечает, что истец требует признать контракт недействительным, а также истребовать имущество из незаконного владения.

Ранее сам концерн Siemens подал иск к «Технопромэкспорту» из-за того, что изготовленные компанией газовые турбины вместо Тамани оказались в Крыму. 16 октября «Технопромэкспорт» заявил, что подаст встречный иск к германской компании о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам. 18 октября Арбитражный суд постановил принять его к рассмотрению.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк пообещал сохранить сберкнижки для части клиентов

ТАСС/Ведомости
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Сбербанк готов выдавать сберкнижки тем клиентам, которые предпочитают не пользоваться современными банковскими технологиями, например картами или интернет-банком. Как передает ТАСС, это на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В Сбербанке уже изучили изменение типа клиентов и спрогнозировали, каков будет универсальный клиент банка через пять-десять лет, напомнил он. «Но рядом с ними будет клиент, который будет приходить в Сбербанк, чтобы поговорить с друзьями, постоять в очереди, и даже если ее нет, он будет хотеть, чтобы она возникла. Они не понимают, как можно иметь счет без сберкнижки. Для таких клиентов мы будем точно готовить продукты, чтобы им было комфортно», - сказал Кузнецов. Он выразил уверенность, что, хотя таких людей с каждым годом становится все меньше, всегда останутся те, кто «ни за что не притронется к девайсу».

Зампредправления Сбербанка посоветовал клиентам старшего возраста не опасаться взлома электронных счетов. «Если вы попали в экосистему Сбербанка, вы уже защищены», - заверил он.

17 октября президент-предправления банка Герман Греф на форуме «Открытые инновации» рассказал, что в колл-центре организации через три-пять лет не останется людей-сотрудников, отвечать на запросы клиентов будут боты.

В сентябре 2016 г. Греф предсказывал перелом в поведении банковских клиентов уже в 2017 г. Он говорил, что все меньше клиентов будут приходить в отделения Сбербанка, так как почти все операции можно совершать через удаленный доступ, и в 2017 г. активность в физических офисах впервые снизится.

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Политика
Новости

Поклонская рассказала о лишении ее гражданства Украины указом Януковича

Ведомости
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Российский парламентарий Наталья Поклонская рассказала телеканалу «Дождь» о процедуре лишения ее гражданства Украины.

«В марте 2014 г. я вышла из украинского гражданства и являюсь гражданкой России», - сказала она. По ее словам, она была лишена гражданства указом на тот момент президента Украины Виктора Януковича. Документ был подписан 21 марта 2014 г. Помимо нее гражданства также лишились и другие сотрудники прокуратуры Крыма.

«Янукович в тот момент был в Ростове-на-Дону, но оставался еще легитимным президентом Украины», — сказала Поклонская.

Поклонская считает, что украинским властям невыгоден отказ русскоязычных гражданам от гражданства Украины . «Потому что украинской власти выгодно удерживать этих людей, так как они используют их как заложников», — считает депутат.

По ее словам, если бы Киев рассматривал подобные обращения, то на данный момент 90% рускоязычных граждан Украины «уже вышли бы из гражданства».

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Поклонская до сих пор имеет гражданство Украины.

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Бизнес
Новости

Греф посоветовал молодым людям работать по 18 часов в сутки

ТАСС/Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф рассказал участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, как добиться успеха. По его мнению, для этого необходимо заниматься любимой деятельностью и работать по 18 часов в сутки.

Греф отметил, что в России можно все поднять на принципиально новый уровень. По его мнению, страна - это «огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции».

«Поэтому мой совет вам: ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки - и у вас точно все получится», - сказал он.

На площадке форума также выступил в пятницу министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Он со своей стороны посоветовал молодежи искать себя и собственные рецепты инноваций.

«Совет, который я хотел бы дать молодым, - не бойтесь меняться, бойтесь рутины. Рутина и болото уничтожат инновации, а изменения будут их развивать», - подчеркнул он.

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