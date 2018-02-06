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Из России за год ушли 5% компаний с немецким участием

Количество компаний с немецким участием в России в 2017 г. сократилось на 5%, сообщила сегодня Российско-германская Внешнеторговая палата (ВТП). По ее данным, таких компаний осталось 4965, тогда как еще в 2013 г. их было 6167.

«Присутствие немецких компаний снизилось количественно, но не качественно, - прокомментировал председатель правления ВТП Маттиас Шепп. - Немецкий бизнес по-прежнему активно инвестирует в Россию и использует шансы, которые возникают благодаря низкому курсу рубля и улучшенным инвестиционным условиям в некоторых отраслях».

Помимо экономического кризиса последних лет на немецкий бизнес повлиял введенный в 2015 г. новый порядок перерегистрации представительств и филиалов иностранных юрлиц. «В результате нововведений и связанным с этим переводом реестра этих структур из Государственной регистрационной палаты в налоговые органы представительства и филиалы иностранных компаний на протяжении всего года сталкивались с серьезными процедурными сложностями и необоснованными отказами при перерегистрации», - говорится в сообщении.