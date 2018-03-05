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Минфин в марте сократит ежедневные закупки валюты на 39%

Минфин с 7 марта по 5 апреля направит на покупку валюты 192,5 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Ежедневный размер интервенций составит 9,6 млрд руб.

Размер месячных закупок в марте – начале апреля снизится по сравнению с февралем на 35%, ежедневные интервенции – на 39%.

В марте Минфин рассчитывает получить 238 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. При этом в феврале фактические доходы от продажи углеводородов по сравнению с прогнозными оказались ниже на 45,4 млрд руб.

C 7 февраля по 6 марта Минфин закупил валюту на 298,1 млрд руб., тратя на эти цели 15,7 млрд руб. ежедневно. Эта сумма стала рекордной за всю историю закупочных интервенций, которые Минфин проводит с февраля 2017 г.

Валюта приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти в рамках бюджетного правила для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Впоследствии средства идут на пополнение госрезервов.

Всего по итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд руб. В 2018 г. Минфин может закупить валюту на 2 трлн руб. при цене нефти $54–55 за баррель, а при барреле за $60 закупки возрастут до 2,8 трлн руб. Эти деньги планируется перечислить в фонд национального благосостояния.

В 2018 г. Минфин наращивает закупки валюты по сравнению с прошлым годом в связи с переходом на новую формулу: теперь суммы операций зависят не от прогнозного, а от фактического курса рубля и долларовой цены на нефть.

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