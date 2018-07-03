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Минфин увеличил фонд национального благосостояния за счет дорогой нефти

За июнь фонд национального благосостояния (ФНБ) увеличился в рублевом эквиваленте на 912 млрд руб. до 4,84 трлн руб. ($77,1 млрд) к 1 июля, сообщает Минфин. Это произошло за счет того, что в июне в ФНБ было перечислено $6,4 млрд, 5,6 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов, которые Минфин приобрел в 2017 г. на дополнительные нефтегазовые доходы.

Средства ФНБ размещены на счетах и депозитах (ликвидная часть), а также вложены в инфраструктурные проекты. На начало июля из средств ФНБ на счетах в Центробанке хранится $22,1 млрд, 20,76 млрд евро и 4,37 млрд фунтов стерлингов, на депозитах во Внешэкономбанке – 574 млрд руб. $3 млрд вложены в евробонды Украины. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 112,6 млрд руб. и $4,1 млрд, в привилегированные акции банков – 279 млрд руб. На депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования государственных инфраструктурных проектов хранится 164,4 млрд руб.

Минфин согласно бюджетному правилу направляет нефтегазовые доходы сверх цены отсечения ($40 за баррель в ценах 2017 г. с ежегодной индексацией на 2%, в 2018 г. – $40,8) на закупку иностранной валюты. Затем приобретенная валюта зачисляется в резервы. Механизм призван снизить зависимость российской экономики от углеводородов и отвязать курс рубля от волатильности нефтяных цен.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в июне говорил, что при текущей конъюнктуре на рынке нефти ФНБ по итогам 2018 г. может пополниться на 2,2 трлн руб.