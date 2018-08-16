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«Коммерсантъ» узнал об идее Гордеева создать нацпроект по развитию сельских территорий

Вице-премьер по экологии, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать новый нацпроект, в дополнение к 12 существующим – «Развитие сельских территорий». Об этом пишет «Коммерсантъ», пересказывающий основные идеи чиновника.

Обращение Гордеева к президенту было направлено 3 августа, 8 августа оно было рассмотрено. Путин, по информации издания, дал указание своему помощнику Андрею Белоусову проработать идею и доложить выводы. О дальнейшем движении документа ничего не известно. Издание отмечает, что в экономических министерствах с ней еще не знакомы.

Создать новый нацпроект, который, как и уже одобренные 12, финансировался бы в приоритетном порядке из федерального бюджета, Гордеев предлагает через дополнение майского указа Путина. Вице-премьер указывает на «мощный производственный, природный, демографический и культурный потенциал» сельских территорий, которые «обеспечивают территориальную целостность» России, высокий уровень безработицы и неблагоустроенность жилого фонда. Все это может привести к «замиранию» развития «обширных территорий РФ», отмечает Гордеев.

Издание указывает на сложности лоббирования этой инициативы. Базовые параметры бюджета на 2019 г. уже сверстаны, в большинстве нацпроектов развитию сельских территорий и так уделяется большое значение, включая отдельные федеральные программы. Отсутствие аграрного нацпроекта может указывать на то, что в Белом доме хотели бы «собрать урожай» с инвестиций 2007-2015 гг. Кроме того, в основе принятых нацпроектов лежит программа ЦСР, одной из идеологем которой является использование процесса урбанизации и поддержка роста агломераций для роста ВВП.