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Россия потратит 642 млн рублей на восстановление купола Капитолия на Кубе

Управление делами президента России выбрало компанию, которая будет заниматься восстановлением золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской столице. Информация об этом содержится на портале госзакупок. Первым на нее обратил внимание PБК.

Кто именно станет исполнителем работ, не сообщается. Согласно документам, это была закупка у единственного исполнителя.

Цена контракта составляет почти 642,5 млн руб. Работы по восстановлению золотого покрытия купола Капитолия в Гаване должны начаться в августе текущего года и завершиться в октябре 2019 г., следует из документов.

В ноябре следующего года кубинская столица будет отмечать 500-летний юбилей. К этому событию в исторической части города ведется масштабная реставрация. «Старая Гавана» с 1982 г. входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, там расположено боле 3000 зданий, представляющих большую историческую ценность.

Публикация от massimiliano (@xam0000) 16 Авг 2018 в 12:49 PDT

Капитолий был открыт в 1929 г. и до 1950-х оставался самым высоким зданием в Гаване. До победы революции в 1959 г. в Капитолии заседал парламент страны, затем он стал использоваться в качестве конгресс-центра. В последние годы здание занимали министерство науки, технологий и охраны окружающей среды и Академия наук Кубы.

Здание Капитолия находится на реставрации уже восемь лет. В восстановлении золотого покрытия купола принимают участие российские специалисты.

В 2016 г. Управделами президента заказало за 2,4 млн руб. обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций. В мае прошлого года ведомство проводило конкурс на выполнение работ по восстановлению купола, максимальная цена контракта тогда составляла 20 млн руб.