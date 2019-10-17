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Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию изданию подтвердил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По данным издания, речь, в частности, идет об отрезке ЦКАД между трассами М10 и М11, обходе деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, а также о переносе газопроводов и нефтепроводов. «Автодор» опасается, что без строительства указанных участков трасса встанет в пробках. Об этом же говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Минфин же ссылается на поручение президента Владимира Путина не расширять смету проекта.

ЦКАД длиной в 320 км строится с 2014 г. Северная, восточная и южная секции дороги являются абсолютно новой трассой, которая будет дублировать московское малое кольцо. Эта часть ЦКАД будет платной. Западная – бесплатная – секция представляет собой частично реконструированную «бетонку».

Сроки строительства ЦКАД несколько раз переносились, сейчас планируется, что дорога должна быть готова в 2020 г. Стоимость проекта составляет 313 млрд руб. Весной 2019 г., после смены руководства «Автодора», было найдено 12 так называемых узких мест, на ликвидацию которых госкомпания попросила дополнительные средства.