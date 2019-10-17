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Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Ведомости
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Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию изданию подтвердил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По данным издания, речь, в частности, идет об отрезке ЦКАД между трассами М10 и М11, обходе деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, а также о переносе газопроводов и нефтепроводов. «Автодор» опасается, что без строительства указанных участков трасса встанет в пробках. Об этом же говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Минфин же ссылается на поручение президента Владимира Путина не расширять смету проекта.

ЦКАД длиной в 320 км строится с 2014 г. Северная, восточная и южная секции дороги являются абсолютно новой трассой, которая будет дублировать московское малое кольцо. Эта часть ЦКАД будет платной. Западная – бесплатная – секция представляет собой частично реконструированную «бетонку».

Сроки строительства ЦКАД несколько раз переносились, сейчас планируется, что дорога должна быть готова в 2020 г. Стоимость проекта составляет 313 млрд руб. Весной 2019 г., после смены руководства «Автодора», было найдено 12 так называемых узких мест, на ликвидацию которых госкомпания попросила дополнительные средства.

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СМИ узнали о скорой отставке директора СПЧ

Ведомости
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Михаил Федотов вскоре может уйти с поста директора Совета по правам человека при президенте (СПЧ), рассказал источник «Интерфакса». Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к руководству СПЧ, и источник «Ведомостей» в совете.

По данным источника «Интерфакса», причина ухода Федотова — то, что он достиг предельного возраста для государственной службы. «Не комментирую», — сказал Федотов агентству.

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Бизнес
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Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов авиакомпании «Победа»

Ведомости
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Генпрокуратура начала проверку информации об увеличении авиакомпанией «Победа» с 28 октября тарифов на международные перелеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, ведомство намерено дать оценку правомерности повышения стоимости авиабилетов. «В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», – отметил Куренной.

Ранее Минтранс пообещал совместно с Федеральной антимонопольной службой изучить ситуацию с повышением стоимости авиабилетов на рейсы «Победы».

Билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро, выяснили «Ведомости». Рост цен запланирован на 28 октября 2019 г. Как объясняла представитель компании Елена Селиванова, «Победа» вынуждена была включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.

Так лоукостер исполняет решение Мосгорсуда, который удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов с пассажиров, вылетающих из-за рубежа. В России регистрация на стойке – это не отдельная услуга, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов, однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные.

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Фигуранты «московского дела» и «Нового величия» поженились в СИЗО

Ведомости
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Фигурант «московского дела» Константин Котов и обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова поженились в московском СИЗО «Матросская тишина», передает телеканал «Дождь». Павликову сначала отвезли в Богородский отдел ЗАГС, а после этого в следственный изолятор, где находится Котов. Там был оформлен брак.

О том, что Котов и Павликова решили пожениться, стало известно 14 октября в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы на приговор активисту. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции: ранее Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах (ст. 212.1 УК).

Павликову и еще восьмерых человек в марте 2018 г. обвинили в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и намерении свергнуть конституционный строй. Девушке тогда было 17 лет. Сначала суд отправил ее в СИЗО, но спустя несколько месяцев перевел под домашний арест.

Мама Павликовой рассказывала, что Котов одним из первых стал поддерживать девушку после ареста – писал ей письма, возил передачки. Когда Анну отпустили из следственного изолятора, молодые люди стали видеться во время прогулок, которые предусматривает домашний арест.

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Бизнес
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«Роснефть» остановила работы на одном из блоков в Курдистане из-за близости к Сирии

Ведомости
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«Роснефть» решила приостановить работы на одном из блоков в Иракском Курдистане из-за близости к границе Сирии. Об этом заявил первый вице-президент компании Эрик Лирон, передает «Интерфакс».

По его словам, работы приостановлены в целях безопасности персонала на блоке 8. Лирон отметил, что планы «Роснефти» по Курдистану не меняются, но близость границы к Сирии «может быть сдерживающим фактором».

В 2017 г. «Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона. О каких именно месторождениях идет речь, тогда не уточнялось.

В 2018 г. российская компания объявила, что намерена работать на месторождениях Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil и Darato. В I квартале 2019 г. «Роснефть» начала пробную добычу на месторождении Bejil на блоке 11. В текущем году на проекте запланировано проведение сейсмических и геологоразведочных работ.

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СКР назвал причину гибели людей при крушении SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости
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При крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в «Шереметьево» большинство пассажиров погибли не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис. «По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», – сообщил он.

Пассажиры не успели воспользоваться кислородными масками, поскольку все произошло очень быстро, отметил Ложис. «Большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее», – добавил он.

Ранее защита пилота Дениса Евдокимова, который проходит обвиняемым по делу о крушении самолета, потребовала проверить на горючесть материалы салона SSJ100. Кроме того, адвокаты настаивают на дополнительной экспертизе узлов крепления шасси, которые вместо того чтобы безопасно подломиться или отлететь от ударов, пробили топливные баки.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

В начале октября СКР предъявил обвинение командиру воздушного судна Евдокимову. Пилот вину не признает. По его версии, SSJ100 при посадке вел себя «некорректно» – не слушался бортовой ручки управления. Массовую гибель пассажиров Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне: это привело к образованию воздушного потока, который раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус самолета долго мог выдерживать большую температуру, если бы не ошибка с дверью.

В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у пассажиров, которые находились в хвосте SSJ100, не было шансов на спасение. «Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», – говорил собеседник агентства. О том, что пассажиры начали моментально задыхаться от дыма в салоне SSJ100, также рассказывала «Коммерсанту» женщина, выжившая при крушении. По ее словам, она сама начала терять сознание из-за дыма во время эвакуации.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

Ведомости
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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Максим Пашков. По его словам, где сейчас находится обвиняемый, неизвестно.

Он сам подтвердил эту информацию в своем Facebook, отметив, что это решение далось ему нелегко, но события последних дней не оставили ему выбора. «Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь», – подчеркнул он.

Губайдулин – 26-летний IT-инженер в «Сбербанк-технологии». Изначально он стал фигурантом дела о массовых беспорядках (ст. 212 Уголовного кодекса) во время не согласованной с властями акции в Москве 27 июля. В отношении него проводилось расследование по ст. 30 и ч. 1 ст. 318 УК (покушение на нападение на представителя власти).

В сентябре суд отпустил его под подписку о невыезде, а дело вернул в прокуратуру. В октябре ему смягчили обвинение на ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, Губайдулин бросил в полицейских, которые задерживали протестующих, бутылку с водой. Она пролетела рядом с полицейским патрульно-постовой службы УВД по Северному административному округу Артемом Киловым, но ни в кого не попала. Обвиняемый вину не признал. Он рассказывал, что кинул уже пустую пластиковую бутылку. По его словам, он сделал это из-за «эмоционального всплеска», увидев грубое задержание одного из участников акции.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция против отказа властей регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в тот день были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках, которое позже стали называть «московским делом».

Технологии
Новости

Google сняла с продажи первую камеру с искусственным интеллектом

Ведомости
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Google сняла с продажи и прекратила официальную поддержку Clips – своей первой камеры с искусственным интеллектом, сообщает The Verge. Устройство стоимостью $249 было представлено в 2017 г. Презентация была многообещающей, однако на деле оказалось, что камера не так хорошо справляется со своей задачей, отмечает издание.

Google позиционировала Clips как устройство, которое самостоятельно, с помощью искусственного интеллекта, отслеживает происходящее и записывает то, что ему покажется интересным, учитывая при этом освещение, ракурс и запоминая лица людей. Компания считала, что девайс будет интересен тем, кто хочет получить «живые» кадры, но не может много времени тратить на съемку. Также Google предлагала попробовать Clips родителям, которые хотят запечатлеть интересные моменты из жизни детей.

Однако, по словам корреспондента The Verge, который протестировал «умную» камеру от Google, за две недели устройство не сняло ничего действительно интересного. Другой сотрудник издания сказал, что смог отобрать всего около дюжины достойных видео из 500 снятых Clips. По его мнению, это не тот результат, которого ожидаешь от камеры за $249.

В результате устройство не получило широкого распространения, отмечает The Verge. Поэтому решение Google снять Clips с продажи выглядит вполне логичным.

Бизнес
Новости

Минпромторг выбрал разработчика для нового самолета на замену «кукурузнику»

Ведомости
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Министерство промышленности и торговли выбрало компанию, которая будет заниматься разработкой нового российского легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2. Протокол подведения итогов открытого конкурса опубликован на портале госзакупок. Победителем, согласно документу, стала бурятская проектная фирма «Байкал-инжиниринг». С компанией уже заключен контракт, подтвердил «РИА Новости» представитель Минпромторга.

Сумма контракта не сообщается. При закупке была объявлена максимальная цена контракта – 1,25 млрд руб. В конкурсе участвовали две компании, вторая – «Уральский завод гражданской авиации». Комиссия посчитала, что обе заявки соответствуют требованиям, но «Байкал-инжиниринг» предложил более выгодные условия, следует из протокола подведения итогов.

В августе Минпромторг анонсировал создание нового регионального самолета вместимостью 9–14 человек на смену Ан-2. Ранее планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», серийное производство которого должно начаться в 2021 г., однако в ведомстве пояснили, что это воздушное судно экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах получил широкое распространение на местных авиалиниях. Также может использоваться для различных хозяйственных работ.

Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет

Политика
Новости

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Ведомости
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Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Причинами стали стабильно низкие рейтинги Левинталя и депрессивность ЕАО.

Для 61-летнего Левинталя текущий срок на посту губернатора является первым, его полномочия истекают в 2020 г. По данным опросов, губернатор ЕАО входит в десятку глав регионов с наиболее низким уровнем доверия граждан, отмечает РБК.

Один из кандидатов на смену Левинталю – Ростислав Гольдштейн, представляющий ЕАО в Совете Федерации, рассказали источники издания. По их словам, с сенатором уже обсуждали его приход в регион. Гольдштейн отказался комментировать РБК эту информацию. О том, что сенатор рассматривается в качестве нового губернатора, ранее сообщал и «Коммерсантъ».

Опрошенные «Ведомостями» эксперты тоже называли Левинталя в числе глав регионов, которые могут уйти в отставку во время осенней ротации. Они отмечали, что губернатор не может похвастаться значимыми социально-экономическими проектами. Всего в ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, считают эксперты. Посты могут покинуть глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, губернаторы Камчатки Владимир Илюхин, Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.

Финансы
Новости

Минэкономразвития предложило передать крупным банкам часть услуг МФЦ

Ведомости
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Крупные банки могут уже со следующего года начать оказывать гражданам некоторые госуслуги, которые сейчас можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ), соответствующий проект постановления разработало Минэкономразвития. Протестировать новые функции планируется в шести кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, «Связь банке», Газпромбанке и банке «Тинькофф», рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

По его словам, государственные услуги в банках на время эксперимента будут бесплатными для населения. Кредитные организации будут заниматься, например, выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП. При этом банкам будет запрещено использовать полученные от граждан личные данные в коммерческих и иных целях. За нарушение этого запрета они могут быть исключены из эксперимента.

Планируется, что банки будут предоставлять госуслуги как через отделения, так и онлайн. «Тинькофф», у которого нет отделений, будет оказывать услуги через мобильное приложение и представителей, которые сами выезжают на встречу с клиентом, сказала «Известиям» пресс-служба кредитной организации.

Эксперимент пройдет в пяти регионах – Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге. Планируется, что он продлится два года. По завершении в 2021 г. Минэкономразвития представит в правительство доклад, на основании которого будет принято решение о распространении практики на всю Россию.

Технологии
Новости

Telegram уведомил суд США о готовности отложить запуск блокчейн-платформы

Ведомости
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Адвокаты, представляющие интересы Telegram Group Inc., уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания готова отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановить все операции с криптовалютой Gram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. При этом в уведомлении отмечается, что Telegram считает несправедливыми некоторые требования комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ходатайство подано юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom от лица Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В документе говорится, что команда Telegram согласна не предлагать, не продавать и не передавать свою криптовалюту до того, как суд решит все юридические вопросы. Отмечается, что компания намерена в суде оспаривать решение SEC.

В то же время адвокаты просят суд не устанавливать в официальном порядке запреты на распространение Gram, поскольку они могут быть неправильно истолкованы общественностью.

В субботу, 12 октября, SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

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