Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
Подписана финансовая документация по проекту строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ. Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.
Акционерами проектной компании «Юго-Восточная магистраль» – концессионера строительства ЦКАД-4 – являются дорожно-строительная компания «Автобан» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Четвертый участок ЦКАД протяженностью 96,5 км будет построен на юго-востоке Московской области, от пересечения с трассой М7 «Волга» до пересечения с М4 «Дон». Дорога соединит Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово.
Общая протяженность ЦКАД составит 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства – 530 км, говорил ранее представитель «Автодора». Движение на первом, третьем и пятом участках ЦКАД должно начаться в октябре 2020 г., а еще через год планируется достроить четвертый участок.