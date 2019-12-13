Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Ведомости

Подписана финансовая документация по проекту строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ. Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет. 

ЦКАД будет достраиваться уже при следующем президенте

Строительство второго участка начнется после 2025 года
Экономика

Акционерами проектной компании «Юго-Восточная магистраль» – концессионера строительства ЦКАД-4 – являются дорожно-строительная компания «Автобан» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В финансировании проекта в качестве финансовых спонсоров помимо группы «Автобан» и РФПИ будут участвовать ЕАБР, ВЭБ.РФ и ИнфраВЭБ, которые обеспечат субординированное финансирование в размере 4,1 млрд руб. сроком на 20 лет, добавляется в сообщении. 

Четвертый участок ЦКАД протяженностью 96,5 км будет построен на юго-востоке Московской области, от пересечения с трассой М7 «Волга» до пересечения с М4 «Дон». Дорога соединит Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово.

Общая протяженность ЦКАД составит 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства – 530 км, говорил ранее представитель «Автодора». Движение на первом, третьем и пятом участках ЦКАД должно начаться в октябре 2020 г., а еще через год планируется достроить четвертый участок.

Ранее по теме: Компания, управляющая дорогами в Италии, поучаствует в строительстве ЦКАД
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.