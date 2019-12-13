Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Общая протяженность ЦКАД составит 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства – 530 км, говорил ранее представитель «Автодора». Движение на первом, третьем и пятом участках ЦКАД должно начаться в октябре 2020 г., а еще через год планируется достроить четвертый участок.