Минфин нашел способ предотвратить обналичивание замороженных пенсий

В частности, Минфин устранит лазейку для обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г. На нее обратили внимание негосударственные пенсионные фонды, рассказал Моисеев. Текущая версия законопроекта допускает перевод средств, накопленных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), в ГПП в качестве первого взноса. При этом проект предусматривает полугодовой период охлаждения, в течение которого граждане могут отказаться от участия в ГПП и забрать уже перечисленные деньги. Таким образом создается возможность получить на руки замороженные ранее пенсионные накопления.