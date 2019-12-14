Минфин нашел способ предотвратить обналичивание замороженных пенсий
Проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован, рассказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Законопроект о ГПП был опубликован в конце октября, и на него поступило множество замечаний, добавил он.
В частности, Минфин устранит лазейку для обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г. На нее обратили внимание негосударственные пенсионные фонды, рассказал Моисеев. Текущая версия законопроекта допускает перевод средств, накопленных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), в ГПП в качестве первого взноса. При этом проект предусматривает полугодовой период охлаждения, в течение которого граждане могут отказаться от участия в ГПП и забрать уже перечисленные деньги. Таким образом создается возможность получить на руки замороженные ранее пенсионные накопления.
Эта схема будет ликвидирована, сказал Моисеев. После внесения изменений в законопроект перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения.
При этом возможность досрочного получения выплаты из средств ГПП в случае тяжелой болезни сохранится, отметил замминистра.
Минфин также рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 руб., рассказал Моисеев. Текущая версия законопроекта не предусматривает никакой минимальной суммы и не ограничивает размер отчислений.
После внесения изменений законопроект о ГПП повторно будет опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения, но на более короткий срок.