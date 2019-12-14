Экономика

Минфин нашел способ предотвратить обналичивание замороженных пенсий

Ведомости

Проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован, рассказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Законопроект о ГПП был опубликован в конце октября, и на него поступило множество замечаний, добавил он.

В частности, Минфин устранит лазейку для обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г. На нее обратили внимание негосударственные пенсионные фонды, рассказал Моисеев. Текущая версия законопроекта допускает перевод средств, накопленных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), в ГПП в качестве первого взноса. При этом проект предусматривает полугодовой период охлаждения, в течение которого граждане могут отказаться от участия в ГПП и забрать уже перечисленные деньги. Таким образом создается возможность получить на руки замороженные ранее пенсионные накопления.

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Экономика

Эта схема будет ликвидирована, сказал Моисеев. После внесения изменений в законопроект перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения.

При этом возможность досрочного получения выплаты из средств ГПП в случае тяжелой болезни сохранится, отметил замминистра.

Минфин также рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 руб., рассказал Моисеев. Текущая версия законопроекта не предусматривает никакой минимальной суммы и не ограничивает размер отчислений.

После внесения изменений законопроект о ГПП повторно будет опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения, но на более короткий срок.

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