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Госдолг Великобритании превысил 100% ВВП

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Государственный долг Великобритании оказался больше размера ее экономики впервые с 1963 г., сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS). Это произошло после того, как правительство в мае заняло рекордные 55 млрд фунтов ($68 млрд). Весной ему пришлось принимать беспрецедентные меры для поддержки экономики на фоне последствий пандемии коронавируса.

Общий размер долга Великобритании достиг 1,95 трлн фунтов ($2,41 трлн), или 100,9% ВВП. Таким образом, страна присоединилась к Италии, США и Японии, у которых размер госдолга тоже превышает размер экономики. Правда, сейчас госдолг Великобритании далек от 258% ВВП на пике в 1946-1947 гг., отмечает BBC.

В мае британское правительство предупреждало, что ему придется занять еще 225 млрд фунтов в летние месяцы для поддержки экономики.

Ранее по теме: Банк Англии увеличил размер денежного стимулирования на 100 млрд фунтов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных