Госдолг Великобритании превысил 100% ВВП
Государственный долг Великобритании оказался больше размера ее экономики впервые с 1963 г., сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS). Это произошло после того, как правительство в мае заняло рекордные 55 млрд фунтов ($68 млрд). Весной ему пришлось принимать беспрецедентные меры для поддержки экономики на фоне последствий пандемии коронавируса.
Общий размер долга Великобритании достиг 1,95 трлн фунтов ($2,41 трлн), или 100,9% ВВП. Таким образом, страна присоединилась к Италии, США и Японии, у которых размер госдолга тоже превышает размер экономики. Правда, сейчас госдолг Великобритании далек от 258% ВВП на пике в 1946-1947 гг., отмечает BBC.
В мае британское правительство предупреждало, что ему придется занять еще 225 млрд фунтов в летние месяцы для поддержки экономики.