Госдолг Великобритании превысил 100% ВВП

Государственный долг Великобритании оказался больше размера ее экономики впервые с 1963 г., сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS). Это произошло после того, как правительство в мае заняло рекордные 55 млрд фунтов ($68 млрд). Весной ему пришлось принимать беспрецедентные меры для поддержки экономики на фоне последствий пандемии коронавируса.