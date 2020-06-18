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Экономика / Финансы

Банк Англии увеличил размер денежного стимулирования на 100 млрд фунтов

Ведомости

Банк Англии по итогам июньского заседания объявил о расширении программы покупки гособлигаций на 100 млрд фунтов ($124 млрд) ради достижения целевого значения инфляции на уровне 2%. Сейчас темп роста цен – 0,5%.

Теперь общий размер программы денежного стимулирования составит 745 млрд фунтов. При этом центробанк неожиданно продлил ее до конца года, поэтому темпы покупки активов снизятся. Сейчас Банк Англии скупает гособлигации почти на 14 млрд фунтов в неделю. Такими темпами программа могла закончиться к началу июля, отмечает Financial Times.

Но теперь необходимости в столь активном денежном стимулировании нет. На фоне смягчения ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавируса, появились признаки восстановления экономической активности, заявил председатель Банка Англии Эндрю Бэйли. Падение ВВП во II квартале по-видимому будет не таким сильным, как казалось в мае, отметил центробанк.

Ключевую процентную ставку Банк Англии оставил на уровне 0,1% и пока не обсуждал ее снижение ниже нуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных