Банк Англии увеличил размер денежного стимулирования на 100 млрд фунтов
Банк Англии по итогам июньского заседания объявил о расширении программы покупки гособлигаций на 100 млрд фунтов ($124 млрд) ради достижения целевого значения инфляции на уровне 2%. Сейчас темп роста цен – 0,5%.
Теперь общий размер программы денежного стимулирования составит 745 млрд фунтов. При этом центробанк неожиданно продлил ее до конца года, поэтому темпы покупки активов снизятся. Сейчас Банк Англии скупает гособлигации почти на 14 млрд фунтов в неделю. Такими темпами программа могла закончиться к началу июля, отмечает Financial Times.
Но теперь необходимости в столь активном денежном стимулировании нет. На фоне смягчения ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавируса, появились признаки восстановления экономической активности, заявил председатель Банка Англии Эндрю Бэйли. Падение ВВП во II квартале по-видимому будет не таким сильным, как казалось в мае, отметил центробанк.
Ключевую процентную ставку Банк Англии оставил на уровне 0,1% и пока не обсуждал ее снижение ниже нуля.