Банк Англии увеличил размер денежного стимулирования на 100 млрд фунтов

Но теперь необходимости в столь активном денежном стимулировании нет. На фоне смягчения ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавируса, появились признаки восстановления экономической активности, заявил председатель Банка Англии Эндрю Бэйли. Падение ВВП во II квартале по-видимому будет не таким сильным, как казалось в мае, отметил центробанк.