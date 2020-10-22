Сечин допустил резкий рост цен на энергоносители при ускоренном переходе на ВИЭ

Многие технологии могут применяться далеко не во всех странах и природных условиях в отличие от традиционных нефти и газа, подчеркнул Сечин. С учетом текущего уровня технологий не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам, пояснил он. Влияние этих факторов иллюстрирует нынешняя распространенность «зеленой» энергетики, отметил Сечин: сейчас на 10 стран приходится 80% всей мировой выработки электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями.