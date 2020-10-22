Сечин допустил резкий рост цен на энергоносители при ускоренном переходе на ВИЭ
Ускоренный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) может привести к резкому росту цен на энергоносители, включая нефть и газ, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в режиме видеосвязи на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«Ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу. Недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ», — сказал он.
По словам Сечина, при отказе от использования традиционных ископаемых топлив не стоит забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования — например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях. «Отдельные виды металлов добываются в сложных юрисдикциях, а также могут быть чрезвычайно токсичны, например, кадмий», - отметил он.
Многие технологии могут применяться далеко не во всех странах и природных условиях в отличие от традиционных нефти и газа, подчеркнул Сечин. С учетом текущего уровня технологий не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам, пояснил он. Влияние этих факторов иллюстрирует нынешняя распространенность «зеленой» энергетики, отметил Сечин: сейчас на 10 стран приходится 80% всей мировой выработки электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями.
«При текущем уровне потребления кратность запасов некоторых металлов более чем достаточна, но при экспоненциальном росте потребления возникнет дефицит и зависимость от нестабильных поставок», — считает глава «Роснефти».
При этом независимо от изменения поведенческих моделей с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти, уверен он.
«Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос. Так, достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее $28 трлн инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза», — сказал Сечин.
По мнению главы «Роснефти», мировая нефтегазовая отрасль по-прежнему имеет огромный потенциал развития, и в ближайшие десятилетия с большой вероятностью произойдёт «симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, совместно решающих климатические проблемы и удовлетворяющих нужды потребителей в доступной энергии».