Новак дал прогноз по росту цен на бензин в России

Рост цен на бензин и дизельное топливо в 2021 г. не превысит уровня инфляции, сообщил журналистам через пресс-службу вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2020 г. бензин АИ-92 подорожал примерно на 2%, при этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, которые зависят напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка и факторов спроса и предложения в моменте.