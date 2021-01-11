Новак дал прогноз по росту цен на бензин в России
Рост цен на бензин и дизельное топливо в 2021 г. не превысит уровня инфляции, сообщил журналистам через пресс-службу вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2020 г. бензин АИ-92 подорожал примерно на 2%, при этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, которые зависят напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка и факторов спроса и предложения в моменте.
«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции. Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как оптовом, так и розничных рынках», — сказал Новак.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что оптовые цены на бензин в России могут вырасти в январе из-за роста цен на нефть в начале года на 10% — до $56 за баррель.