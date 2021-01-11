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Новак дал прогноз по росту цен на бензин в России

Ведомости

Рост цен на бензин и дизельное топливо в 2021 г. не превысит уровня инфляции, сообщил журналистам через пресс-службу вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2020 г. бензин АИ-92 подорожал примерно на 2%, при этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, которые зависят напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка и факторов спроса и предложения в моменте.

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции. Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как оптовом, так и розничных рынках», — сказал Новак.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что оптовые цены на бензин в России могут вырасти в январе из-за роста цен на нефть в начале года на 10% — до $56 за баррель. 

Ранее по теме: Эксперты сообщили о возможном резком росте цен на бензин в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных