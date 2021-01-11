Эксперты сообщили о возможном резком росте цен на бензин в России

Эксперты утверждают, что повышение цен на нефть (с начала года стоимость нефти поднялась на 10% до 56 долларов за баррель) играет только на руку нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным. По словам Евгения Тыртова из компании Vygon Consulting, цены топлива в рознице сегодня сдерживаются в основном за счет нефтяников — их убытки должен компенсировать демпфер, отметил Тыртов, однако с начала 2021 г. этих компенсаций может оказаться недостаточно, поскольку параметры демпфера корректировались еще в середине 2019 г. при совсем других условиях и не отвечают текущей рыночной ситуации.