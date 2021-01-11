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Эксперты сообщили о возможном резком росте цен на бензин в России

Ведомости

Оптовые цены на бензин в России могут резко вырасти в январе после роста цены на нефть в начале года почти на 10% — до $56 за баррель, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».

Издание отметило, что в конце 2020 г. цены на бензин на бирже СПбМТСБ возобновили рост. Стоимость АИ-95 выросла на 7,7% до 49 100 руб. за т, стоимость АИ-92 — на 8,4%, до 47 600 руб. за т. В ноябре 2020 г. цены на бензин устойчиво снижались, пик цен был пройден в июне-июле, когда нефтекомпании увеличили выпуск топлива. По данным Росстата, цены на АЗС в 2020 г. выросли на 2,6%, показатель не превысил уровень инфляции в 4,9%.

Тенденция к росту цен на бензин может увеличиться из-за повышения цен на нефть в начале 2021 г., добавило издание. Курс рубля к доллару почти не укрепился, поэтому экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным. 

Эксперты утверждают, что повышение цен на нефть (с начала года стоимость нефти поднялась на 10% до 56 долларов за баррель) играет только на руку нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным. По словам Евгения Тыртова из компании Vygon Consulting, цены топлива в рознице сегодня сдерживаются в основном за счет нефтяников — их убытки должен компенсировать демпфер, отметил Тыртов, однако с начала 2021 г. этих компенсаций может оказаться недостаточно, поскольку параметры демпфера корректировались еще в середине 2019 г. при совсем других условиях и не отвечают текущей рыночной ситуации.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал рост цен на бензин

В результате, по мнению эксперта, с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций нефтяники сами вынуждены платить в бюджет, неся убытки.

Ранее по теме: В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных