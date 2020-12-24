Росстат зафиксировал рост цен на бензин
Потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли с января по ноябрь на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
В частности, бензин марки АИ-92 подорожал на 1,7%, АИ-95 – на 2,1%, АИ-98 – на 2,2%, дизельное топливо подорожало на 2,7%. В ноябре по сравнению с октябрем бензин подорожал на 0,1%, по сравнению с ноябрем 2019 г. – на 2,4%.
Потребительские цены на бензин в ноябре выросли на 0,2% и более в 21 российском субъекте, больше всего он подорожал в Ингушетии – на 0,8%. Снижение цен отмечалось в 12 субъектах, наиболее значительным оно было в Тыве – на 1,6%. «В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%», – сообщили в ведомстве.
Ранее аналитики «РИА Новости» составили рейтинг доступности бензина в регионах России. Наиболее доступным он оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Чукотском автономном округе. Наименее доступен бензин для жителей Дагестана, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.