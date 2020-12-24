Росстат зафиксировал рост цен на бензин

Потребительские цены на бензин в ноябре выросли на 0,2% и более в 21 российском субъекте, больше всего он подорожал в Ингушетии – на 0,8%. Снижение цен отмечалось в 12 субъектах, наиболее значительным оно было в Тыве – на 1,6%. «В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%», – сообщили в ведомстве.