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Росстат зафиксировал рост цен на бензин

Ведомости

Потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли с января по ноябрь на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

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В частности, бензин марки АИ-92 подорожал на 1,7%, АИ-95 – на 2,1%, АИ-98 – на 2,2%, дизельное топливо подорожало на 2,7%. В ноябре по сравнению с октябрем бензин подорожал на 0,1%, по сравнению с ноябрем 2019 г. – на 2,4%. 

Потребительские цены на бензин в ноябре выросли на 0,2% и более в 21 российском субъекте, больше всего он подорожал в Ингушетии – на 0,8%. Снижение цен отмечалось в 12 субъектах, наиболее значительным оно было в Тыве – на 1,6%. «В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%», – сообщили в ведомстве.

Ранее аналитики «РИА Новости» составили рейтинг доступности бензина в регионах России. Наиболее доступным он оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Чукотском автономном округе. Наименее доступен бензин для жителей Дагестана, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

Ранее по теме: Названы регионы-лидеры по доступности бензина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных