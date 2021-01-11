Казахстан приостановил транзит нефти через Россию
Нефтеперекачивающая станция на севере Казахстана осталась без энергоснабжения из-за сильных морозов, из-за чего транзит казахстанской нефти через Россию приостановлен до восстановления работы линии электропередачи, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.
«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС (нефтеперекачивающая станция), подающая нефть в систему "Транснефти", с 05:00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — сказал Демин.
Представитель компании отметил, что в первые дни января в Сибири также были зафиксированы отклонения от графика сдачи нефти в систему из-за аномально низких температур. Демин добавил, что поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в целом идут по плану, кроме Комсомольского НПЗ, который ограничил прием из-за невывоза готовой продукции по железной дороге.