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Казахстан приостановил транзит нефти через Россию

Ведомости

Нефтеперекачивающая станция на севере Казахстана осталась без энергоснабжения из-за сильных морозов, из-за чего транзит казахстанской нефти через Россию приостановлен до восстановления работы линии электропередачи, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина. 

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС (нефтеперекачивающая станция), подающая нефть в систему "Транснефти", с 05:00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — сказал Демин. 

Представитель компании отметил, что в первые дни января в Сибири также были зафиксированы отклонения от графика сдачи нефти в систему из-за аномально низких температур. Демин добавил, что поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в целом идут по плану, кроме Комсомольского НПЗ, который ограничил прием из-за невывоза готовой продукции по железной дороге. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных