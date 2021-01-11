Казахстан приостановил транзит нефти через Россию

Представитель компании отметил, что в первые дни января в Сибири также были зафиксированы отклонения от графика сдачи нефти в систему из-за аномально низких температур. Демин добавил, что поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в целом идут по плану, кроме Комсомольского НПЗ, который ограничил прием из-за невывоза готовой продукции по железной дороге.