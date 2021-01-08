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Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года

Ведомости

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля 2020 г., свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи на 14:55 мск, цена барреля Brent достигла $55,2. Мартовский фьючерс техасской WTI достиг $51,56 за баррель.

В начале января вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на восстановление цен на нефть в 2021 г. на фоне массовой вакцинации в странах-потребителях нефти. Он также выразил надежду, что что ОПЕК+ сможет принимать правильные решения, руководствуясь уже проверенными инструментами, направленные на стабилизацию рынка и восстановление добычи. По его мнению, для России оптимальной является цена $45-55 за баррель.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки. Весной уходящего года стороны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных