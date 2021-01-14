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Эксперт дал прогноз по изменению цен на продукты в 2021 году

Ведомости

Инфляция в России в 2021 г. достаточно быстро вернется к цели Центробанка в 4% с уровня в 4,9% в декабре прошлого года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко. 

По мнению эксперта, большую часть года инфляция будет сохраняться на уровне 3-3,5%. По мнению Тищенко, показатель будет так себя вести из-за подавленности экономической активности и растянутости во времени повышения тарифов. 

Центробанк прогнозирует в 2021 г. инфляцию на уровне 3,5-4%. По мнению Минэкономразвития, показатель составит 3,7%. 

По данным Росстата, инфляция в 2020 г. составила 4,91%, в 2019. г., — 3,04%. ЦБ ожидал показатель по итогам года на уровне 4,6-4,9%, Минэкономразвития — 4,6-4,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных