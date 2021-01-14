Эксперт дал прогноз по изменению цен на продукты в 2021 году

Инфляция в России в 2021 г. достаточно быстро вернется к цели Центробанка в 4% с уровня в 4,9% в декабре прошлого года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко.