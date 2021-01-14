Эксперт дал прогноз по изменению цен на продукты в 2021 году
Инфляция в России в 2021 г. достаточно быстро вернется к цели Центробанка в 4% с уровня в 4,9% в декабре прошлого года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко.
По мнению эксперта, большую часть года инфляция будет сохраняться на уровне 3-3,5%. По мнению Тищенко, показатель будет так себя вести из-за подавленности экономической активности и растянутости во времени повышения тарифов.
Центробанк прогнозирует в 2021 г. инфляцию на уровне 3,5-4%. По мнению Минэкономразвития, показатель составит 3,7%.
По данным Росстата, инфляция в 2020 г. составила 4,91%, в 2019. г., — 3,04%. ЦБ ожидал показатель по итогам года на уровне 4,6-4,9%, Минэкономразвития — 4,6-4,8%.