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Росстат назвал самый подорожавший за год продукт

Ведомости

В России в 2020 г. из продовольственных товаров больше всего подорожал сахар. Его стоимость в декабре 2020 г. выросла на 64,54% по сравнению с декабрем 2019 г., следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

При этом за месяц – в декабре по сравнению с ноябрем – цена сахара снизилась на 4,08%. В 31 российском субъекте его стоимость снизилась на 0,2-4,5%, в 32 – на 4,6-7,9%, в 7 – на 8,0-12,9%. Цены не изменились в Ненецком и Чукотском автономных округах, выросли на 0,1-1,3% – в 8 субъектах, на 1,4-4,4% – в 5 субъектах, рассказали в ведомстве.

Кроме того, в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. на 25,91% подорожало подсолнечное масло, на 20,12% – крупа и бобовые, на 17,40% – плодоовощная продукция, на 15,14% – куриные яйца. За месяц яйца подорожали наиболее значительно среди продовольственных товаров – на 13,24%, отметили в Росстате.

В пресс-службе Минсельхоза объяснили, что традиционное повышение цен на яйца в декабре связано с сезонным фактором, ростом себестоимости производства в условиях удорожания кормовых культур и колебаниями курса рубля, которые влияют на стоимость импортных компонентов кормов, лекарств и оборудования. Снижению цен на яйца в среднесрочной перспективе будет способствовать введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных, пояснили в министерстве.

На совещании 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных