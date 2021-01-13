Росстат назвал самый подорожавший за год продукт

При этом за месяц – в декабре по сравнению с ноябрем – цена сахара снизилась на 4,08%. В 31 российском субъекте его стоимость снизилась на 0,2-4,5%, в 32 – на 4,6-7,9%, в 7 – на 8,0-12,9%. Цены не изменились в Ненецком и Чукотском автономных округах, выросли на 0,1-1,3% – в 8 субъектах, на 1,4-4,4% – в 5 субъектах, рассказали в ведомстве.