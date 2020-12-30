Абрамченко назвала три причины роста цен на продукты

Ранее президент России Владимир Путин заявил о годовом подорожании сахара более чем на 70% и подсолнечного масла более чем на 23%. Подобную динамику он назвал попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. После этого правительство стало предпринимать меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты. Так, премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания темпов подорожания товаров. Минпромторг, в свою очередь, сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки товаров.