Абрамченко назвала три причины роста цен на продукты
Базовые продукты в России подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек, заявила в интервью на радио «Вести FM» вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Первый фактор — мировые цены на продовольствие очень выросли. Это связано с пандемией. Многие государства ощутили на себе спад производства. Закрывались производства, фермерские хозяйства в Европе не смогли обеспечить ни нормальную посевную кампанию, ни сбор урожая, и цены взлетели», — сказала она, отметив, что спрос на российские зерновые культуры традиционно остался высоким.
Вторым фактором, по словам Абрамченко, стало ослабление рубля. Так, в марте на фоне распространения в мире коронавируса и введения ограничительных мер в ряде стран доллар подорожал по отношению к отечественной валюте выше 80 руб., тогда как в середине января был вблизи 61 руб., следует из данных Мосбиржи.
«Третий фактор, почему выросли цены, — действительно, в цепочке от производителя до торговой сети наши производители, участники этой товаропроизводящей цепочки, закрывали свои издержки. Это объективные экономические факторы, которые повлияли на рост цен, но не на все товары, а на определенную линейку», — пояснила вице-премьер, отметив, что дорожали зерновые, крупы, сахар и подсолнечное масло.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о годовом подорожании сахара более чем на 70% и подсолнечного масла более чем на 23%. Подобную динамику он назвал попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. После этого правительство стало предпринимать меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты. Так, премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания темпов подорожания товаров. Минпромторг, в свою очередь, сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки товаров.