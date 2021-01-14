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Росстат включил лекарства от коронавируса в корзину расчета инфляции

Ведомости

В 2021 г. Росстат при расчете инфляции будет учитывать цены на 556 товаров и услуг — на 36 больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ведомства. В обновленный перечень вошли лекарства от коронавируса и медицинские маски.

«Если в 2020 г. в ежемесячном режиме велся мониторинг цен более чем на сорок наименований лекарств, то в 2021 г. – уже на 53. Пять из них — Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), витамин Д3 — используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — рассказали в Росстате.

Кроме того, в список попали санитарно-гигиенические маски, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, одноразовые шприцы, носовые платки, бумажные столовые салфетки, гели для душа и дезодорант. Также в перечень вошли подписка на онлайн- и видео-сервисы и каршеринг.

Что касается услуг, то они пополнились компьютерной томографией (КТ), магниторезонансной томографией (МРТ), гастроскопией и помощью сиделок по уходу на дому за больными и пожилыми людьми. При этом в список зарубежных стран, отпуск в которых входит в расчет инфляции, вошли Турция и ОАЭ.

Вместе с тем из перечня исключены некоторые товары, которые, как утверждают в Росстате, перестали пользоваться спросом. Среди таковых шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры. Также ведомство перестало отслеживать цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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