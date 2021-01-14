Росстат включил лекарства от коронавируса в корзину расчета инфляции

«Если в 2020 г. в ежемесячном режиме велся мониторинг цен более чем на сорок наименований лекарств, то в 2021 г. – уже на 53. Пять из них — Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), витамин Д3 — используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — рассказали в Росстате.