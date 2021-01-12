Инфляция в России в 2020 году стала самой высокой за последние четыре года

18 декабря Центробанк дал прогноз инфляции по итогам 2020 г., в котором говорилось, что она составит 4,6-4,9%. « Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля», — говорилось в сообщении ЦБ. Регулятор отметил, что указанные факторы могут оказывать более длительное влияние на рост цен на фоне ограничений со стороны предложения, в том числе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы по ряду специальностей и дополнительных затрат компаний на соблюдение противоэпидемических норм. Кроме того, наблюдается рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения, преимущественно связанных с подорожанием некоторых товаров повседневного спроса и волатильностью валют. По прогнозу регулятора, в 2021 г. инфляция составит 3,5-4% и в дальнейшем останется вблизи целевых 4%.