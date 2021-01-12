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Инфляция в России в 2020 году стала самой высокой за последние четыре года

Ведомости

Инфляция в России по итогам 2020 г. составила 4,9%, следует из окончательной оценки Росстата. Это совпало с предварительной оценкой, которую Росстат представил 31 декабря, однако показатель превысил декабрьский прогноз Минэкономразвития. Министерство прогнозировало инфляцию на уровне 4,6-4,8% по итогам года. 

Годовой уровень инфляции в 2020 г. оказался самым высоким с 2016 г., свидетельствуют данные ведомства. В 2016 г. инфляция составила 5,5%, в 2017 г. — 2,5%, в 2018 г. — 4,3%, а в 2019 г. — 3,04%. 

Больше всего в 2020 г. подорожали продовольственные товары — на 6,69%. Наибольший рост цен зафиксирован на яйца (13,2%) и овощи (8,46%). Цены на табачные изделия выросли на 9,92% к уровню 2019 г. В декабре также выросли цены на алкогольные напитки — на 2,8% в годовом выражении и на 0,18% в месячном.

Непродовольственные товары за год подорожали на 4,79%. Цены на медикаменты за 2020 г. к 2019 г. выросли на 8,56%. Некоторые товары, входящие в перечень непродовольственных товаров первой необходимости также подорожали, в частности: спички — на 2,3%, пеленки для новорожденных — на 1%, мыло хозяйственное — на 0,7%, бумага туалетная — на 0,6%, дизельное топливо, мыло туалетное, подгузники детские — на 0,4%, сухие корма для домашних животных — на 0,2%. 

В материалах Росстата отмечается всплеск цен в декабре на проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования на 14,6-16,8%, авиаперелет экономклассом в декабре стал дороже на 5,7%.

18 декабря Центробанк дал прогноз инфляции по итогам 2020 г., в котором говорилось, что она составит 4,6-4,9%. « Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля», — говорилось в сообщении ЦБ. Регулятор отметил, что указанные факторы могут оказывать более длительное влияние на рост цен на фоне ограничений со стороны предложения, в том числе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы по ряду специальностей и дополнительных затрат компаний на соблюдение противоэпидемических норм. Кроме того, наблюдается рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения, преимущественно связанных с подорожанием некоторых товаров повседневного спроса и волатильностью валют. По прогнозу регулятора, в 2021 г. инфляция составит 3,5-4% и в дальнейшем останется вблизи целевых 4%.

В начале декабря ускорение роста цен прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что наблюдаемая динамика обусловлена ослаблением курса рубля и ограничениями в работе предприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных