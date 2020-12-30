Росстат назвал наиболее подорожавшие перед Новым годом продукты

«Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%. В максимальной степени подорожали огурцы – на 6,3% и помидоры – на 6,2%. В минимальной степени – яблоки – на 0,6%» – сообщили в ведомстве. Также заметно подорожала морковь – на 2,4%.