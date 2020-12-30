Росстат назвал наиболее подорожавшие перед Новым годом продукты
Огурцы и помидоры больше других продуктов выросли в цене в период с 22 по 28 декабря, следует из оценки потребительских цен, опубликованной Росстатом. Стоимость первых увеличилась на 6,3%, вторых – на 6,2%.
«Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%. В максимальной степени подорожали огурцы – на 6,3% и помидоры – на 6,2%. В минимальной степени – яблоки – на 0,6%» – сообщили в ведомстве. Также заметно подорожала морковь – на 2,4%.
За месяц цена на огурцы выросла почти на 47,3%, а на помидоры – на 25,9%. Показатели по сравнению с декабрем 2019 г. меньше – 32,5% и 19,7% соответственно.
Недельная инфляция сохранилась на прежнем уровне – 0,2%. В целом за год она составила 4,9%, что совпадает с верхней границей прогноза Банка России, представленного 18 декабря.
Наиболее подорожавшими за год продуктами стали сахар, гречка и картофель, отметил Росстат. Их цена выросла на 64,5%, 41,3% и 33,8% соответственно. Подешевели по сравнению с декабрем 2019 г. пшено (-10%) и белокочанная капуста (-2%).