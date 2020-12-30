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Росстат назвал наиболее подорожавшие перед Новым годом продукты

Ведомости

Огурцы и помидоры больше других продуктов выросли в цене в период с 22 по 28 декабря, следует из оценки потребительских цен, опубликованной Росстатом. Стоимость первых увеличилась на 6,3%, вторых – на 6,2%.

«Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%. В максимальной степени подорожали огурцы – на 6,3% и помидоры – на 6,2%. В минимальной степени – яблоки – на 0,6%» – сообщили в ведомстве. Также заметно подорожала морковь – на 2,4%.

За месяц цена на огурцы выросла почти на 47,3%, а на помидоры – на 25,9%. Показатели по сравнению с декабрем 2019 г. меньше – 32,5% и 19,7% соответственно.

Недельная инфляция сохранилась на прежнем уровне – 0,2%. В целом за год она составила 4,9%, что совпадает с верхней границей прогноза Банка России, представленного 18 декабря.

Наиболее подорожавшими за год продуктами стали сахар, гречка и картофель, отметил Росстат. Их цена выросла на 64,5%, 41,3% и 33,8% соответственно. Подешевели по сравнению с декабрем 2019 г. пшено (-10%) и белокочанная капуста (-2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных