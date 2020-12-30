Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в ноябре 2020 г. в годовом выражении на 4,56%. Общая стоимость праздничного стола возросла с 6 468 тыс. до 6 763 руб, сообщил Росстат.
Больше всего за год выросли цены на картофель — на 28,9%. Стоимость килограмма апельсинов увеличилась на 24%, подорожали яблоки (+17%) и огурцы (+16%). Также возросла стоимость икры лососевых рыб (на 11%) и рыбных консервов (на 11%).
За год снизилась цена на два продукта из набора для новогоднего стола: стоимость килограмма охлажденных и мороженных кур уменьшилась на 0,84%, цена сырокопченой колбасы — на 2,66%.
Самый дорогой набор для новогоднего стола зарегистрирован на Чукотке — его стоимость составляет в 2020 году 9543,7 руб. За год набор в регионе подешевел на 0,56%. Дешевле всего продукты на Новый год обойдутся жителям Ингушетии — 3779,5 руб. В Москве новогодний стол будет стоить 8249,4 руб., в Санкт-Петербурге — 7568,7 руб.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подорожании тазика оливье в 2020 г. на 6,8% — до 348 руб. По ее словам, в этом году цены на ингредиенты для оливье выросли выше уровня инфляции. Цены на продукты для новогоднего салата, по ее словам, выросли неоднородно. Картофель подорожал «достаточно значимо», цена моркови увеличилась более чем на 20%.
По данным аналитиков, цена ингредиентов для 2 кг салата «Селедка под шубой» выросла на 8%.