Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подорожании тазика оливье в 2020 г. на 6,8% — до 348 руб. По ее словам, в этом году цены на ингредиенты для оливье выросли выше уровня инфляции. Цены на продукты для новогоднего салата, по ее словам, выросли неоднородно. Картофель подорожал «достаточно значимо», цена моркови увеличилась более чем на 20%.