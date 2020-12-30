Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола

Ведомости

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в ноябре 2020 г. в годовом выражении на 4,56%. Общая стоимость праздничного стола возросла с 6 468 тыс. до 6 763 руб, сообщил Росстат.

Больше всего за год выросли цены на картофель — на 28,9%. Стоимость килограмма апельсинов увеличилась на 24%, подорожали яблоки (+17%) и огурцы (+16%). Также возросла стоимость икры лососевых рыб (на 11%) и рыбных консервов (на 11%).

За год снизилась цена на два продукта из набора для новогоднего стола: стоимость килограмма охлажденных и мороженных кур уменьшилась на 0,84%, цена сырокопченой колбасы — на 2,66%. 

Самый дорогой набор для новогоднего стола зарегистрирован на Чукотке — его стоимость составляет в 2020 году 9543,7 руб. За год набор в регионе подешевел на 0,56%. Дешевле всего продукты на Новый год обойдутся жителям Ингушетии — 3779,5 руб. В Москве новогодний стол будет стоить 8249,4 руб., в Санкт-Петербурге — 7568,7 руб. 

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подорожании тазика оливье в 2020 г. на 6,8% — до 348 руб. По ее словам, в этом году цены на ингредиенты для оливье выросли выше уровня инфляции. Цены на продукты для новогоднего салата, по ее словам, выросли неоднородно. Картофель подорожал «достаточно значимо», цена моркови увеличилась более чем на 20%.

По данным аналитиков, цена ингредиентов для 2 кг салата «Селедка под шубой» выросла на 8%. 

Ранее по теме: Росстат зафиксировал подорожание оливье и селедки под шубой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных