ЦБ повысил прогноз по инфляции до 4,6-4,9%
Инфляция по итогам 2020 г. составит 4,6-4,9%, следует из пресс-релиза Банка России. Ранее регулятор ожидал, что показатель будет на уровне 3,9-4,2%.
«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 г. ожидается в интервале 4,6-4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля», — следует из сообщения ЦБ.
Регулятор отметил, указанные факторы могут оказывать более длительное влияние на рост цен на фоне ограничений со стороны предложения, в том числе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы по ряду специальностей и дополнительных затрат компаний на соблюдение противоэпидемических норм. Кроме того, наблюдается рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения, преимущественно связанных с подорожанием некоторых товаров повседневного спроса и волатильностью валют.
По оценке ЦБ, к 14 декабря инфляция в России составила 4,7%. Темпы роста цен будут замедляться после ослабления влияния проинфляционных факторов, уточнил регулятор. По прогнозу, в 2021 г. инфляция составит 3,5-4% и в дальнейшем останется вблизи целевых 4%.
Ранее Минэкономразвития сообщило, что в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%. Ведомство ожидает, что по итогам года она составит 4,6-4,8%.
В начале декабря ускорение роста цен прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что наблюдаемая динамика обусловлена ослаблением курса рубля и ограничениями в работе предприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции.