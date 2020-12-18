ЦБ повысил прогноз по инфляции до 4,6-4,9%

Регулятор отметил, указанные факторы могут оказывать более длительное влияние на рост цен на фоне ограничений со стороны предложения, в том числе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы по ряду специальностей и дополнительных затрат компаний на соблюдение противоэпидемических норм. Кроме того, наблюдается рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения, преимущественно связанных с подорожанием некоторых товаров повседневного спроса и волатильностью валют.