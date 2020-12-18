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ЦБ повысил прогноз по инфляции до 4,6-4,9%

Ведомости

Инфляция по итогам 2020 г. составит 4,6-4,9%, следует из пресс-релиза Банка России. Ранее регулятор ожидал, что показатель будет на уровне 3,9-4,2%.

«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 г. ожидается в интервале 4,6-4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля», — следует из сообщения ЦБ.

Регулятор отметил, указанные факторы могут оказывать более длительное влияние на рост цен на фоне ограничений со стороны предложения, в том числе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы по ряду специальностей и дополнительных затрат компаний на соблюдение противоэпидемических норм. Кроме того, наблюдается рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения, преимущественно связанных с подорожанием некоторых товаров повседневного спроса и волатильностью валют. 

По оценке ЦБ, к 14 декабря инфляция в России составила 4,7%. Темпы роста цен будут замедляться после ослабления влияния проинфляционных факторов, уточнил регулятор. По прогнозу, в 2021 г. инфляция составит 3,5-4% и в дальнейшем останется вблизи целевых 4%.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%. Ведомство ожидает, что по итогам года она составит 4,6-4,8%. 

В начале декабря ускорение роста цен прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что наблюдаемая динамика обусловлена ослаблением курса рубля и ограничениями в работе предприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее по теме: Путин назвал причину ускорения инфляции в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных