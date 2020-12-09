Путин назвал причину ускорения инфляции в России

Месячный рост цен в декабре составит 0,6–0,7%, считают в Минэкономразвития. При этом по итогам года инфляция в России может составить 4,6-4,8%, отметили в ведомстве. Это заметно выше, чем указано в макроэкономическом прогнозе ЦБ от 23 октября. Так, регулятор ожидает, что рост цен в стране по итогам 2020 г. будет на уровне 3,9-4,2%.