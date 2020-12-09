Путин назвал причину ускорения инфляции в России
Инфляция в России ускорилась из-за ослабления курса рубля и ограничений в работе предприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Его речь опубликована на сайте Кремля.
«Конечно, здесь сказался ряд объективных факторов, включая сложности в работе предприятий в условиях эпидемии и ослабление рубля», — сказал президент. Он отметил, что в последнее время инфляция в России поднялась выше целевого уровня в 4% и составила 4,4% год к году по итогам ноября.
По данным Минэкономразвития, представленным 4 декабря, в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%, тогда как в октябре рост составил 0,43%. В ведомстве отметили, что основной причиной такой динамики стало увеличение стоимости продовольственных товаров, особенно плодоовощной продукции.
Месячный рост цен в декабре составит 0,6–0,7%, считают в Минэкономразвития. При этом по итогам года инфляция в России может составить 4,6-4,8%, отметили в ведомстве. Это заметно выше, чем указано в макроэкономическом прогнозе ЦБ от 23 октября. Так, регулятор ожидает, что рост цен в стране по итогам 2020 г. будет на уровне 3,9-4,2%.