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Путин назвал причину ускорения инфляции в России

Ведомости

Инфляция в России ускорилась из-за ослабления курса рубля и ограничений в работе предприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Его речь опубликована на сайте Кремля.

«Конечно, здесь сказался ряд объективных факторов, включая сложности в работе предприятий в условиях эпидемии и ослабление рубля», — сказал президент. Он отметил, что в последнее время инфляция в России поднялась выше целевого уровня в 4% и составила 4,4% год к году по итогам ноября.

По данным Минэкономразвития, представленным 4 декабря, в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%, тогда как в октябре рост составил 0,43%. В ведомстве отметили, что основной причиной такой динамики стало увеличение стоимости продовольственных товаров, особенно плодоовощной продукции. 

Месячный рост цен в декабре составит 0,6–0,7%, считают в Минэкономразвития. При этом по итогам года инфляция в России может составить 4,6-4,8%, отметили в ведомстве. Это заметно выше, чем указано в макроэкономическом прогнозе ЦБ от 23 октября. Так, регулятор ожидает, что рост цен в стране по итогам 2020 г. будет на уровне 3,9-4,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных