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Минпромторг заявил об отсутствии жалоб сетей на проблемы с закупкой сахара

Ведомости

Региональные торговые сети не обращались в Минпромторг с жалобами на проблемы с закупкой сахара и подсолнечного масла, о которых ранее сегодня сообщил «Коммерсантъ», заявили в пресс-службе ведомства.

«В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара», — сообщили там агентству ТАСС.

В декабре прошлого года в связи с резким ростом цен на сахар и подсолнечное масло Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на указанные товары была зафиксирована. Так, стоимость сахара установили на уровне 36 и 46 руб. за 1 кг, а масла — 95 руб. за литр.

Подобный уровень цен будет действовать в России до 1 апреля 2021 г. В Минпромторге отметили, что к соглашению присоединились около 7000 хозяйствующих субъектов, включая организации оптовой торговли, осуществляющие закупки у производителей и поставляющие товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами с закупкой сахара и подсолнечного масла. Источник газеты пояснил, что производители этих товаров отказываются продавать их по установленным правительством ценам или игнорируют запросы сетей. Наличие сложностей подтвердил изданию руководитель координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. При этом крупные сети — Metro, Auchan и X5 Retail Group — сказали, что не испытывают подобных проблем.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о проблемах ритейлеров с закупкой сахара и масла

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных