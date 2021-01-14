Минпромторг заявил об отсутствии жалоб сетей на проблемы с закупкой сахара

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами с закупкой сахара и подсолнечного масла. Источник газеты пояснил, что производители этих товаров отказываются продавать их по установленным правительством ценам или игнорируют запросы сетей. Наличие сложностей подтвердил изданию руководитель координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. При этом крупные сети — Metro, Auchan и X5 Retail Group — сказали, что не испытывают подобных проблем.