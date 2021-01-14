«Коммерсантъ» узнал о проблемах ритейлеров с закупкой сахара и масла

Руководитель координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил проблемы сетей с закупками. Шадрин пояснил, что небольшие и средние торговые сети и несетевые магазины обычно закупали сахар и масло у дистрибуторов, на которых соглашение о ценах не распространяется. Представитель союза добавил, что магазины пытались переориентироваться на закупки у производителей, но те в первую очередь готовы работать с крупными сетями. Заводы готовы работать с новыми контрагентами только после заключения договора поставки.