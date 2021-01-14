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«Коммерсантъ» узнал о проблемах ритейлеров с закупкой сахара и масла

Ведомости

У небольших и средних торговых сетей начались проблемы с закупкой сахара и подсолнечного масла, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных компаний. Собеседник агентства рассказал, что производители сахара и масла отказываются продавать товары по регулируемым правительством ценам, либо игнорируют запросы сетей.

В декабре 2020 г. Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до конца первого квартала года. 

Руководитель координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил проблемы сетей с закупками. Шадрин пояснил, что небольшие и средние торговые сети и несетевые магазины обычно закупали сахар и масло у дистрибуторов, на которых соглашение о ценах не распространяется. Представитель союза добавил, что магазины пытались переориентироваться на закупки у производителей, но те в первую очередь готовы работать с крупными сетями. Заводы готовы работать с новыми контрагентами только после заключения договора поставки.

Представители петербургской сети «Реалъ», которая включает в себя 60 магазинов, и сети «Верный», управляющей более 900 магазинами, подтвердили существование проблем с поставками сахара и масла. Представители Metro, Auchan и X5 Retail Group заявили, что сложностей с поставками нет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных