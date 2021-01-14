«Коммерсантъ» узнал о проблемах ритейлеров с закупкой сахара и масла
У небольших и средних торговых сетей начались проблемы с закупкой сахара и подсолнечного масла, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных компаний. Собеседник агентства рассказал, что производители сахара и масла отказываются продавать товары по регулируемым правительством ценам, либо игнорируют запросы сетей.
В декабре 2020 г. Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до конца первого квартала года.
Руководитель координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил проблемы сетей с закупками. Шадрин пояснил, что небольшие и средние торговые сети и несетевые магазины обычно закупали сахар и масло у дистрибуторов, на которых соглашение о ценах не распространяется. Представитель союза добавил, что магазины пытались переориентироваться на закупки у производителей, но те в первую очередь готовы работать с крупными сетями. Заводы готовы работать с новыми контрагентами только после заключения договора поставки.
Представители петербургской сети «Реалъ», которая включает в себя 60 магазинов, и сети «Верный», управляющей более 900 магазинами, подтвердили существование проблем с поставками сахара и масла. Представители Metro, Auchan и X5 Retail Group заявили, что сложностей с поставками нет.