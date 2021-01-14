Мишустин оценил перспективы удаленки после пандемии

Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс. «Но, если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — подчеркнул Мишустин.