Мишустин оценил перспективы удаленки после пандемии
Формат дистанционной занятости не исчезнет после окончания пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем приветствии участникам Гайдаровского форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода», — сказал Мишустин. Он отметил, что специфика такой занятости на основе опыта последних месяцев была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс. «Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией, с неизбежными изменениями на рынке труда, и прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло», – объяснил премьер.
Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс. «Но, если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — подчеркнул Мишустин.
В начале декабря 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Закон прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе, а также периодическую удаленку. Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул.