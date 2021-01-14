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Мишустин оценил перспективы удаленки после пандемии

Ведомости

Формат дистанционной занятости не исчезнет после окончания пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем приветствии участникам Гайдаровского форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода», — сказал Мишустин. Он отметил, что специфика такой занятости на основе опыта последних месяцев была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс. «Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией, с неизбежными изменениями на рынке труда, и прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло», – объяснил премьер.

Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс. «Но, если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — подчеркнул Мишустин.

В начале декабря 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Закон прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе, а также периодическую удаленку. Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул. 

Ранее по теме: Путин подписал закон об удаленной работе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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