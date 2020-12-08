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Путин подписал закон об удаленной работе

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Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2021 г.

Закон прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодическую удаленку. Документ определяет случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия. В список таких ситуаций входят катастрофы, аварии и другие случаи, угрожающие жизни и здоровью всего населения или его части. 

Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул. В то же время трудовой договор с сотрудником на дистанционке можно расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины. Работодатель обязан снабдить удаленного работника необходимым оборудованием или компенсировать соответствующие расходы.

Ранее по теме: Каким стал новый закон об удаленной работе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных