Путин подписал закон об удаленной работе

Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул. В то же время трудовой договор с сотрудником на дистанционке можно расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины. Работодатель обязан снабдить удаленного работника необходимым оборудованием или компенсировать соответствующие расходы.