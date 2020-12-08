Путин подписал закон об удаленной работе
Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2021 г.
Закон прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодическую удаленку. Документ определяет случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия. В список таких ситуаций входят катастрофы, аварии и другие случаи, угрожающие жизни и здоровью всего населения или его части.
Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул. В то же время трудовой договор с сотрудником на дистанционке можно расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины. Работодатель обязан снабдить удаленного работника необходимым оборудованием или компенсировать соответствующие расходы.