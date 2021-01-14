Минфин не увидел предпосылок для снижения налогов в России
Ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки в России пока нет, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на «Гайдаровском форуме».
«На мой взгляд, потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки, таких серьезных стимулирующих налоговых мер, у государства сейчас просто нет», — сказал Сазанов. По его словам, вместо курса на снижения нагрузки правительство намерено сосредоточиться на повышении эффективности налоговых льгот.
«Надо провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь, которые носят инвестиционный характер... Конечно, надо что-то делать с цифровыми услугами и цифровым налогом»,— сказал Сазанов.
В сентябре 2020 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что собираемость налогов в России растет в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше. В январе 2021 г. вступили в силу новые налоги, в частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на заработок свыше 5 млн руб. в год повысился до 15%, также стали облагаться налогом проценты по вкладам физлиц, если вклад превышает 1 млн руб. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.
ФНС уточнила, что не платить данный налог смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.