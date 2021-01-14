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Минфин не увидел предпосылок для снижения налогов в России

Ведомости

Ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки в России пока нет, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на «Гайдаровском форуме».

«На мой взгляд, потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки, таких серьезных стимулирующих налоговых мер, у государства сейчас просто нет», — сказал Сазанов. По его словам, вместо курса на снижения нагрузки правительство намерено сосредоточиться на повышении эффективности налоговых льгот.

«Надо провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь, которые носят инвестиционный характер... Конечно, надо что-то делать с цифровыми услугами и цифровым налогом»,— сказал Сазанов.

В сентябре 2020 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что собираемость налогов в России растет в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше. В январе 2021 г. вступили в силу новые налоги, в частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на заработок свыше 5 млн руб. в год повысился до 15%, также стали облагаться налогом проценты по вкладам физлиц, если вклад превышает 1 млн руб. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

ФНС уточнила, что не платить данный налог смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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