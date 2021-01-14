Минфин не увидел предпосылок для снижения налогов в России

В сентябре 2020 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что собираемость налогов в России растет в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше. В январе 2021 г. вступили в силу новые налоги, в частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на заработок свыше 5 млн руб. в год повысился до 15%, также стали облагаться налогом проценты по вкладам физлиц, если вклад превышает 1 млн руб. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.