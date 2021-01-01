В России вступили в силу новые правила налогообложения
В России вступает в силу закон об обложении налогом процентов по вкладам физлиц, которые превышают 1 млн руб. При этом проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.
Обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам в 2020 г. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон. По нему налог на доход от банковских вкладов будет начислен по итогам 2021 г. с обязательством уплатить его до 1 декабря 2022 г.
Налоговая служба уточняла, что не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.
С 1 января также в силу вступает другой закон — о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Путин подписал его в ноябре 2020 г.