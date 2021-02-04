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Минэкономразвития допустило восстановление доходов населения в 2021 году

Ведомости

Восстановление доходов населения в России может произойти в 2021 г., заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы увидим, конечно, восстановление доходов населения в этом году», — сказал Решетников, отметив, что оно может произойти в третьем-четвертом квартале текущего года благодаря снятию коронавирусных ограничений и возвращению спроса. 

Около 20% в структуре доходов населения составляют предпринимательские доходы, доходы по депозитам, неформальная занятость, «и у нас основное падение произошло как раз в этом секторе», объяснил министр. 

«У нас 80% основных доходов ощутимо растут. Вот эти вот оставшиеся 20% дают нам все основное снижение на сегодняшний момент», — подчеркнул Решетников. 

По словам министра, российская экономика вступила в фазу активного восстановления. 

«Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений этих не было, когда экономика работала в другом режиме. Конечно, мы сейчас еще не дотягиваем, но второй-третий квартал, конечно, мы рассчитываем, что та динамика, что есть, и то, что мы набрали, позволит нам превзойти эти значения», — резюмировал он.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 г. снизились на 3,5%. Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики — снижение составило 1,7%. За 2018 и 2019 гг. реальные доходы граждан выросли совокупно на 1% — 0,2% и 0,8% соответственно.

Ранее по теме: Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных