Минэкономразвития допустило восстановление доходов населения в 2021 году

«Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений этих не было, когда экономика работала в другом режиме. Конечно, мы сейчас еще не дотягиваем, но второй-третий квартал, конечно, мы рассчитываем, что та динамика, что есть, и то, что мы набрали, позволит нам превзойти эти значения», — резюмировал он.