Минэкономразвития допустило восстановление доходов населения в 2021 году
Восстановление доходов населения в России может произойти в 2021 г., заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы увидим, конечно, восстановление доходов населения в этом году», — сказал Решетников, отметив, что оно может произойти в третьем-четвертом квартале текущего года благодаря снятию коронавирусных ограничений и возвращению спроса.
Около 20% в структуре доходов населения составляют предпринимательские доходы, доходы по депозитам, неформальная занятость, «и у нас основное падение произошло как раз в этом секторе», объяснил министр.
«У нас 80% основных доходов ощутимо растут. Вот эти вот оставшиеся 20% дают нам все основное снижение на сегодняшний момент», — подчеркнул Решетников.
По словам министра, российская экономика вступила в фазу активного восстановления.
«Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений этих не было, когда экономика работала в другом режиме. Конечно, мы сейчас еще не дотягиваем, но второй-третий квартал, конечно, мы рассчитываем, что та динамика, что есть, и то, что мы набрали, позволит нам превзойти эти значения», — резюмировал он.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 г. снизились на 3,5%. Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики — снижение составило 1,7%. За 2018 и 2019 гг. реальные доходы граждан выросли совокупно на 1% — 0,2% и 0,8% соответственно.