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«Известия» узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса

Ведомости

Правительство разработало новый пакет мер поддержки бизнеса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе (ФНС) поручено проработать новые меры. 

Издание отметило, что меры поддержки, в первую очередь направлены на сохранение занятости. По данным «Известий», в пакет войдут пять видов поддержки: 

  • Правительство планирует перезапустить программу кредитования под 0% годовых для выплаты зарплат;

  • Снижение стоимости льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на 2-3 п.п. за счет субсидий банкам при условии, что число сотрудников вырастет на 10% к декабрю 2021 г. по сравнению с началом года; 

  • Списание долгов по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей за март и первый квартал 2020 г.; 

  • Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов и т.д. на уровне 2020 г. для расчета налогов на имущество физических и юрлиц;

  • Переходный налоговый режим для компаний, которые потеряли возможность пользоваться специальными возможностями (компании, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но пока не могут переквалифицироваться на общие правила, что искусственно сдерживает рост бизнеса). 

В документе эти предложения помечены как «считать возможным поддержать». До 1 марта Минэк, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией МСП должны будут проработать предложения и рассчитать потребность в финансировании их из бюджета. 

В Минэкономразвития изданию сообщили, что министерство работает над новыми механизмами поддержки бизнеса и активно обсуждает их с другими органами власти. Источник издания, близкий к правительству, рассказал, что перечень мер — неокончательный, его могут расширить и скорректировать. Эксперты оценили стоимость пакета мер в 150-200 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных