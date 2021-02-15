«Известия» узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса
Правительство разработало новый пакет мер поддержки бизнеса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе (ФНС) поручено проработать новые меры.
Издание отметило, что меры поддержки, в первую очередь направлены на сохранение занятости. По данным «Известий», в пакет войдут пять видов поддержки:
Правительство планирует перезапустить программу кредитования под 0% годовых для выплаты зарплат;
Снижение стоимости льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на 2-3 п.п. за счет субсидий банкам при условии, что число сотрудников вырастет на 10% к декабрю 2021 г. по сравнению с началом года;
Списание долгов по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей за март и первый квартал 2020 г.;
Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов и т.д. на уровне 2020 г. для расчета налогов на имущество физических и юрлиц;
Переходный налоговый режим для компаний, которые потеряли возможность пользоваться специальными возможностями (компании, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но пока не могут переквалифицироваться на общие правила, что искусственно сдерживает рост бизнеса).
В документе эти предложения помечены как «считать возможным поддержать». До 1 марта Минэк, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией МСП должны будут проработать предложения и рассчитать потребность в финансировании их из бюджета.
В Минэкономразвития изданию сообщили, что министерство работает над новыми механизмами поддержки бизнеса и активно обсуждает их с другими органами власти. Источник издания, близкий к правительству, рассказал, что перечень мер — неокончательный, его могут расширить и скорректировать. Эксперты оценили стоимость пакета мер в 150-200 млрд руб.