«Известия» узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса

Правительство планирует перезапустить программу кредитования под 0% годовых для выплаты зарплат;

Снижение стоимости льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на 2-3 п.п. за счет субсидий банкам при условии, что число сотрудников вырастет на 10% к декабрю 2021 г. по сравнению с началом года;

Списание долгов по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей за март и первый квартал 2020 г.;

Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов и т.д. на уровне 2020 г. для расчета налогов на имущество физических и юрлиц;