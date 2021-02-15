Мишустин утвердил стратегию по борьбе с контрафактом
Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
«Утвердить прилагаемую стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Особое внимание будет уделяться мониторингу химической, электронной, пищевой и легкой промышленности, фармацевтики, автомобилестроения, индустрии детских товаров и ряда других отраслей, пояснили в пресс-службе правительства.
Стратегия направлена на создание в России эффективных механизмов борьбы с контрафактом и усовершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. В стране планируется создать национальный центр компетенций для анализа ситуации на теневом рынке, развивать систему прослеживаемости товаров, пресекать использование поддельных сопроводительных документов, противодействовать нелегальным логистическим схемам, рассказали в правительстве.