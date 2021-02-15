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Мишустин утвердил стратегию по борьбе с контрафактом

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Утвердить прилагаемую стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Особое внимание будет уделяться мониторингу химической, электронной, пищевой и легкой промышленности, фармацевтики, автомобилестроения, индустрии детских товаров и ряда других отраслей, пояснили в пресс-службе правительства.

Стратегия направлена на создание в России эффективных механизмов борьбы с контрафактом и усовершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. В стране планируется создать национальный центр компетенций для анализа ситуации на теневом рынке, развивать систему прослеживаемости товаров, пресекать использование поддельных сопроводительных документов, противодействовать нелегальным логистическим схемам, рассказали в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных