Мишустин утвердил стратегию по борьбе с контрафактом

«Утвердить прилагаемую стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Особое внимание будет уделяться мониторингу химической, электронной, пищевой и легкой промышленности, фармацевтики, автомобилестроения, индустрии детских товаров и ряда других отраслей, пояснили в пресс-службе правительства.