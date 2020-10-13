В России пройдет эксперимент по маркировке пива и питьевой воды

Эксперимент по маркировке воды проводится в России по инициативе Совфеда с 1 апреля этого года и может продлиться до 1 марта 2021 г. С идеей распространить маркировку на пиво выступил в начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил, что российский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд руб. из-за неправильно завезенной и оформленной продукции. Маркировка же позволит бороться с контрафактом.