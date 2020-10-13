В России пройдет эксперимент по маркировке пива и питьевой воды
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2021 г. провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции, сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп», — сказано в тексте поручения.
Эксперимент по маркировке воды проводится в России по инициативе Совфеда с 1 апреля этого года и может продлиться до 1 марта 2021 г. С идеей распространить маркировку на пиво выступил в начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил, что российский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд руб. из-за неправильно завезенной и оформленной продукции. Маркировка же позволит бороться с контрафактом.
На данный момент в России также проводится эксперимент по обязательной маркировке молочной продукции, велосипедов и кресел-колясок.
Сейчас в России обязательной маркировке подлежат меховые изделия, обувь, табак и табачная продукция, лекарства, фототехника, парфюмерия, шины и покрышки. Кроме того, с начала 2021 г. это будет распространено на товары легкой промышленности: столовое и постельное белье, трикотажные блузки, предметы одежды и аксессуары из натуральной и композиционной кожи, пальто, куртки и плащи из любых материалов.