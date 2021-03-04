ФНС планирует открыть новые платформы для бизнеса и чиновников
Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2021 г. планирует усовершенствовать платформу по работе с банками, создать систему передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы и ввести в работу цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основе налоговых данных при оказании им финансовых, в том числе банковских услуг, сообщил РБК со ссылкой на план деятельности ФНС на этот год.
В пресс-службе ФНС изданию рассказали, что цифровая платформа для взаимодействия с банками уже работает. Она построена на технологии блокчейн — распределенного реестра, в котором каждый участник процесса работает с данными своего узла в соответствии с присвоенной ему ролью. В 2020 г. платформа помогла ускорить выдачу банкам льготных кредитов.
Банки, по данным ФНС, предложили ведомству развивать блокчейн-платформу и применять ее для новых госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажного предоставления услуг банковским клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию и для формирования досье клиентов и профилирования его рисков.
Представители банков рассказали изданию, что блокчейн-платформа поможет уменьшить бумажный документооборот с клиентами, улучшить оценку рисков по заемщикам и ускорить ее.