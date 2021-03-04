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ФНС планирует открыть новые платформы для бизнеса и чиновников

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2021 г. планирует усовершенствовать платформу по работе с банками, создать систему передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы и ввести в работу цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основе налоговых данных при оказании им финансовых, в том числе банковских услуг, сообщил РБК со ссылкой на план деятельности ФНС на этот год.

В пресс-службе ФНС изданию рассказали, что цифровая платформа для взаимодействия с банками уже работает. Она построена на технологии блокчейн — распределенного реестра, в котором каждый участник процесса работает с данными своего узла в соответствии с присвоенной ему ролью. В 2020 г. платформа помогла ускорить выдачу банкам льготных кредитов.

Банки, по данным ФНС, предложили ведомству развивать блокчейн-платформу и применять ее для новых госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажного предоставления услуг банковским клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию и для формирования досье клиентов и профилирования его рисков. 

Представители банков рассказали изданию, что блокчейн-платформа поможет уменьшить бумажный документооборот с клиентами, улучшить оценку рисков по заемщикам и ускорить ее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных