ФНС планирует открыть новые платформы для бизнеса и чиновников

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2021 г. планирует усовершенствовать платформу по работе с банками, создать систему передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы и ввести в работу цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основе налоговых данных при оказании им финансовых, в том числе банковских услуг, сообщил РБК со ссылкой на план деятельности ФНС на этот год.