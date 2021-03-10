Минфин заявил о готовности к санкциям против российского госдолга
Министерство финансов России готово к введению новых санкций на российский госдолг со стороны США и Великобритании, сообщил журналистам заместитель министра финансов Тимур Максимов.
«Мы с 2014 года живем в этом режиме. Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живем по принципу «будет день, будет пища». Мы с 2014 года ко всему готовы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России. Предполагалось, что ограничения могут быть наложены на крупных бизнесменов по «закону Магнитского» и российский госдолг.
Одной из причин введения дополнительных санкций называлось препятствование расследованию возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального боевым химическим веществом из группы «Новичок» в августе прошлого года. Ограничения могут ввести также в случае «повторного нарушения» Россией запрета на применение химического оружия, отмечал Bloomberg.
2 марта Европейский союз (ЕС) и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации с Навальным. Ограничения стран-участниц ЕС затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова. Санкции США — двух последних, а также заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Против них ЕС ввел санкции ранее.