Минфин заявил о готовности к санкциям против российского госдолга

«Мы с 2014 года живем в этом режиме. Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живем по принципу «будет день, будет пища». Мы с 2014 года ко всему готовы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).