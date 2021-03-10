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Минфин заявил о готовности к санкциям против российского госдолга

Ведомости

Министерство финансов России готово к введению новых санкций на российский госдолг со стороны США и Великобритании, сообщил журналистам заместитель министра финансов Тимур Максимов.

«Мы с 2014 года живем в этом режиме. Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живем по принципу «будет день, будет пища». Мы с 2014 года ко всему готовы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России. Предполагалось, что ограничения могут быть наложены на крупных бизнесменов по «закону Магнитского» и российский госдолг.

Одной из причин введения дополнительных санкций называлось препятствование расследованию возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального боевым химическим веществом из группы «Новичок» в августе прошлого года. Ограничения могут ввести также в случае «повторного нарушения» Россией запрета на применение химического оружия, отмечал Bloomberg.

2 марта Европейский союз (ЕС) и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации с Навальным. Ограничения стран-участниц ЕС затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова. Санкции США — двух последних, а также заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Против них ЕС ввел санкции ранее.

Ранее по теме: Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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