Правительство скорректирует демпфер для сдерживания роста цен на топливо
Правительство скорректирует заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену топлива на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба кабмина. Решение принято на совещании вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Александра Новака с профильными федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) и представителями нефтегазовых компаний.
«По итогам обсуждения участниками совещания было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчета демпфера в будущие периоды», – говорится в сообщении.
Мера призвана улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции, объяснили в правительстве.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. За бензин и дизель будет отвечать Минэнерго. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства. Они должны будут подготовить предложения по мерам реагирования в правительство.