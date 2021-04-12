Путин поручил подготовить перечень проектов для инвестирования средств ФНБ

Президент также поручил разработать комплекс дополнительных мер стимулирования организаций к увеличению объема финансирования за счет доли собственной прибыли инвестиционных проектов, осуществляемых на территории России. Комплекс должен включать в себя в том числе меры налогового стимулирования. Поручение должно быть выполнено при участии ведущих общественных объединений предпринимателей до 1 июня.