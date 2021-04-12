Путин поручил подготовить перечень проектов для инвестирования средств ФНБ
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Разработать при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент также поручил разработать комплекс дополнительных мер стимулирования организаций к увеличению объема финансирования за счет доли собственной прибыли инвестиционных проектов, осуществляемых на территории России. Комплекс должен включать в себя в том числе меры налогового стимулирования. Поручение должно быть выполнено при участии ведущих общественных объединений предпринимателей до 1 июня.
Поручения даны по итогам совещания Путина с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, состоявшегося 11 марта.