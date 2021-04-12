Прибалтика впервые остановила импорт российской электроэнергии
Страны Прибалтики впервые полностью отказались от поставок электроэнергии из России во время эксперимента по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой», — пишет издание.
В результате энергоцены, как отмечает издание, падали на 1-3% в европейской части России и на Урале. Cпотовые цены в Литве, наоборот, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.
12 апреля Минэнерго Белоруссии рассказало об успешном проведении испытаний энергосистемы республики с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они проводились в два этапа — Испытания проводились в два этапа – 8 и 11 апреля. Испытания предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении для анализа режимов работы на энергообъектах Белоруссии.
Энергокольцо БРЭЛЛ представляет собой синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Последние три страны планируют выход из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.