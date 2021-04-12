Прибалтика впервые остановила импорт российской электроэнергии

12 апреля Минэнерго Белоруссии рассказало об успешном проведении испытаний энергосистемы республики с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они проводились в два этапа — Испытания проводились в два этапа – 8 и 11 апреля. Испытания предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении для анализа режимов работы на энергообъектах Белоруссии.