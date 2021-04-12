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Прибалтика впервые остановила импорт российской электроэнергии

Ведомости

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от поставок электроэнергии из России во время эксперимента по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой», — пишет издание.

В результате энергоцены, как отмечает издание, падали на 1-3% в европейской части России и на Урале. Cпотовые цены в Литве, наоборот, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

12 апреля Минэнерго Белоруссии рассказало об успешном проведении испытаний энергосистемы республики с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они проводились в два этапа — Испытания проводились в два этапа – 8 и 11 апреля. Испытания предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении для анализа режимов работы на энергообъектах Белоруссии.

Энергокольцо БРЭЛЛ представляет собой синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Последние три страны планируют выход из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных