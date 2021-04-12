Кабмин внес в Думу законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, следует из электронной информационной системы нижней палаты парламента.
Кабмин планирует денонсировать двухстороннее соглашение «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». В пояснительной записке к документу отмечается, что, несмотря на переговоры с нидерландскими властями, «Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам»
«Данное предложение министерства финансов Королевства Нидерландов не могло быть согласовано российской стороной, поскольку принятие данного подхода означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим, по условиям соглашения, правительство России предлагает уведомить нидерландскую сторону о денонсации соглашения до 30 июня 2021 г. и денонсировать его 1 января 2022 г.
Нидерланды отказались пересматривать соглашение об избежании двойного налогообложения в декабре 2020 г. Тогда же министерство финансов России объявило о начале разработки федерального законопроекта для денонсации двусторонних договоренностей в этой сфере. Для сравнения, в 2017 г. в Нидерланды в виде выплат процентов и дивидендов было выведено 457 млрд руб., в 2018 – более 412 млрд руб., а в 2019-м – более 339 млрд руб.
Существующие договоренности позволяют выводить прибыль из России по ставке в 2-3%. В отечественной юрисдикции компаниям приходится платить 15% по дивидендам и 20% по процентам. В марте 2020 г. президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. Пересмотру уже подверглись подобные договоренности с Кипром, Мальтой и некоторыми другими государствами — всего 34 странами. Переговоры также ведутся со Швейцарией.