Борисов призвал к «агрессивному» выходу из кризиса инвестициями в инфраструктуру

В гражданском судостроении, отметил вице-премьер, можно повысить количество заказов на суда класса река-море. «Нужно найти механизмы, которые стимулировали бы сегодня массовое производство этих востребованных судов. Один из них механизмов — это снижение ставки лизинга. Если эта ставка для лизингополучателей будет районе 2%, то начинается достаточно динамичный спрос и можно, в принципе, дополнительно до 2030 года, как расчеты показывают, получить заказы на 450 судов разного класса — это серьезный толчок для судостроения», — пояснил Борисов, отметив, что подобные механизмы применимы и к другим отраслям — автомобилестроению, авиации и др.