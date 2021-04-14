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Борисов призвал к «агрессивному» выходу из кризиса инвестициями в инфраструктуру

Ведомости

Текущая ситуация в экономике дает возможность тратить средства Фонда национального благосостояния, и необходимо придерживаться «агрессивного» пути выхода из кризиса, заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе пленарной сессии Красноярского экономического форума. По его словам, превышение ликвидной части ФНБ порогового значения в 7% ВВП – «это сигнал, что можно уже тратить эти превышения» на инфраструктурные проекты.

«У нас появляется чисто теоретическая возможность сохранить и даже приумножить свое присутствие в различных сегментах рынка, но для этого нужно очень серьезно поработать. Прогнозы по развитию мировой экономики – свыше 3% ежегодно, значит, нам нужно обеспечить такую совокупность мер, чтобы, по крайней мере, двигаться не хуже, а это возможно, если мы сохраним нужную динамику инвестиций и, может быть, решимся на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые дадут новый толчок развитию наших основных системообразующих отраслей или экономики целом», — сказал Борисов.

Он пояснил, что «наступило время крупных серьезных инфраструктурных проектов, которые могли бы серьезно сдвинуть ситуацию в экономике». По его словам, необходимо развивать проекты через системообразующие предприятия, так как они при динамичном росте генерируют рабочие места во всех отраслях и позволяют перезапустить всю экономику.

Борисов привел в пример проекты по реформированию транспортной инфраструктуры.

«Состояние нашего транспортного парка в совокупности — автомобильного, речного, морского, авиационного — оставляет желать лучшего: это и средний возраст, и наличие на сегодня уже устаревших моделей. Значит, оно тормозит логистику, транспортную связанность регионов. Можно было бы предложить очень серьезные проекты, которые бы улучшили эту ситуацию», — сказал вице-премьер.

В гражданском судостроении, отметил вице-премьер, можно повысить количество заказов на суда класса река-море. «Нужно найти механизмы, которые стимулировали бы сегодня массовое производство этих востребованных судов. Один из них механизмов — это снижение ставки лизинга. Если эта ставка для лизингополучателей будет районе 2%, то начинается достаточно динамичный спрос и можно, в принципе, дополнительно до 2030 года, как расчеты показывают, получить заказы на 450 судов разного класса — это серьезный толчок для судостроения», — пояснил Борисов, отметив, что подобные механизмы применимы и к другим отраслям — автомобилестроению, авиации и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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