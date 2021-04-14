Рубини допустил отмену антироссийских санкций
Напряжение между Россией и западными странами может со временем исчезнуть, и санкции в отношении этого государства будут отменены, заявил в ходе пленарного заседания Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини.
«Россия сможет внести вклад в глобальную экономическую стабильность и процветание. Конечно, существует некоторое напряжение между Россией и Западом, но оно может разрешиться со временем так, что у России будут хорошие отношения не только с Востоком, но и Западом», — сказал он.
Рубини пояснил, что сейчас у России нет хороших отношений с Европой и США, но она может привлекать важные с точки зрения развития экономики зарубежные инвестиции. Кроме того, экономист, которого называют «пророком» и который предсказал кризис 2008 г., допустил отмену действующих в настоящий момент антироссийских санкций.
«Санкции, может быть, будут отменены, и Россия сможет расти быстрее. Россия — это страна с большой промышленной базой, инноватор в фармакологии и в новых технологиях», — заявил он.
Рубини отметил, что России необходимо «найти свой путь» в геополитике, чтобы взаимодействовать с Европой и особенно с США. По мнению эксперта, государства могут сотрудничать по вопросам глобального изменения климата, в контексте ядерных программ, по продвижению стратегической стабильности относительно вооружений, а также по ситуации в Афганистане и на Украине.
Европа и США стали активно вводить санкции в отношении России с 2013 года — это произошло в связи со смертью в 2009 г. юриста Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». Однако наиболее масштабные ограничения на российские физические и юридические лица были наложены после присоединения страной Крыма в 2014 и в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Вчера президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы американский лидер высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.