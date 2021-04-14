Рубини допустил отмену антироссийских санкций

Европа и США стали активно вводить санкции в отношении России с 2013 года — это произошло в связи со смертью в 2009 г. юриста Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». Однако наиболее масштабные ограничения на российские физические и юридические лица были наложены после присоединения страной Крыма в 2014 и в связи с обострением ситуации на Донбассе.