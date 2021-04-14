Нефть марки Brent подорожала выше $65 за баррель впервые с начала месяца
Июньский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 апреля подорожал выше $65 за баррель, следует из данных площадки. К 16:09 мск его стоимость составила $65,1 за баррель, что является максимальным значением с 1 апреля. При этом на открытии сегодняшних торгов сырье стоило $63,97 за баррель. В целом за день нефть Brent выросла в цене уже более чем на 2%.
Дорожает и нефть марки WTI. Ее майский фьючерс достиг $61,56 за баррель. Выше $61 он ранее был 5 апреля. На открытии сегодняшних торгов стоимость марки составляла $60,53 за баррель.
По данным аналитиков, опрошенных Reuters, цены на нефть подскочили после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 г. на 230 тыс. баррелей в стуки. Теперь, по прогнозам аналитиков, он составит 96,7 млн баррелей в сутки, что на 5,7 млн больше, чем в 2020 году.
Дополнительно повышение стоимости нефти обусловлено уверенным восстановлением экономики Китая и США, считают опрошенные Reuters аналитики. В то же время темпы подорожания сырья сдерживают приостановка развертывания вакцин от коронавируса в мире после образования тромбов у людей, привившихся препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson, и рост числа случаев заболевания COVID-19 в Индии и Бразилии.
Наконец, положительно на ценах на нефть сказалось ослабление курса доллара. Вчера после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена он опустился ниже 76 руб. впервые с 5 апреля. Сегодня в ходе торгов курс доллара достигал 75,45 руб.