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Нефть марки Brent подорожала выше $65 за баррель впервые с начала месяца

Ведомости

Июньский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 апреля подорожал выше $65 за баррель, следует из данных площадки. К 16:09 мск его стоимость составила $65,1 за баррель, что является максимальным значением с 1 апреля. При этом на открытии сегодняшних торгов сырье стоило $63,97 за баррель. В целом за день нефть Brent выросла в цене уже более чем на 2%.

Дорожает и нефть марки WTI. Ее майский фьючерс достиг $61,56 за баррель. Выше $61 он ранее был 5 апреля. На открытии сегодняшних торгов стоимость марки составляла $60,53 за баррель. 

По данным аналитиков, опрошенных Reuters, цены на нефть подскочили после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 г. на 230 тыс. баррелей в стуки. Теперь, по прогнозам аналитиков, он составит 96,7 млн баррелей в сутки, что на 5,7 млн больше, чем в 2020 году. 

Дополнительно повышение стоимости нефти обусловлено уверенным восстановлением экономики Китая и США, считают опрошенные Reuters аналитики. В то же время темпы подорожания сырья сдерживают приостановка развертывания вакцин от коронавируса в мире после образования тромбов у людей, привившихся препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson, и рост числа случаев заболевания COVID-19 в Индии и Бразилии.

Наконец, положительно на ценах на нефть сказалось ослабление курса доллара. Вчера после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена он опустился ниже 76 руб. впервые с 5 апреля. Сегодня в ходе торгов курс доллара достигал 75,45 руб.

Ранее по теме: Доллар упал ниже 76 рублей после телефонного разговора Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных