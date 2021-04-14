Нефть марки Brent подорожала выше $65 за баррель впервые с начала месяца

Июньский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 апреля подорожал выше $65 за баррель, следует из данных площадки. К 16:09 мск его стоимость составила $65,1 за баррель, что является максимальным значением с 1 апреля. При этом на открытии сегодняшних торгов сырье стоило $63,97 за баррель. В целом за день нефть Brent выросла в цене уже более чем на 2%.