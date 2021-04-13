Доллар упал ниже 76 рублей после телефонного разговора Путина и Байдена
Доллар в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже подешевел более чем на рубль, следует из данных площадки. К 18:40 мск валюта стоила 75,89 руб. после 77,44 руб. на открытии торгов. Ранее доллар был ниже 76 руб. 5 апреля.
Евро тоже стал падать в цене. На открытии торгов он стоил 92 руб., а к 18:40 мск — 90,64 руб. Это минимальный показатель с 6 апреля.
Рубль стал укрепляться по отношению к доллару и евро после сообщений, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону. Пресс-служба Белого дома рассказала, что в ходе беседы американский лидер подтвердил свое намерение выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США, а также предложил провести встречу на саммите в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего спектра вопросов, касающихся обеих стран.
Ранее, 7 апреля, доллар впервые с 3 ноября прошлого года подорожал выше 78 руб. Евро, в свою очередь, впервые с 1 февраля преодолел ценовой порог в 92 руб.
Рубль ослабевал по отношению к мировым валютам с 17 марта на фоне ожидания новых антироссийских санкций с американской стороны. Тогда Байден заявил, что заставит Россию ответить за вмешательство в выборы США 2020 г., которое якобы произошло.