Доллар упал ниже 76 рублей после телефонного разговора Путина и Байдена

Рубль стал укрепляться по отношению к доллару и евро после сообщений, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону. Пресс-служба Белого дома рассказала, что в ходе беседы американский лидер подтвердил свое намерение выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США, а также предложил провести встречу на саммите в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего спектра вопросов, касающихся обеих стран.