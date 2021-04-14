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Компенсация «Норникеля» за разлив топлива поступила в резервный фонд правительства

Ведомости

Большая часть средств, взысканная с «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК; «дочка» «Норникеля») в качестве компенсации за аварию на ТЭЦ-3 НТЭК, из-за которой в реки и почву утекло 21 тыс. тонн дизеля, передана в резервный фонд правительства. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации. 

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал НТЭК выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства, а оставшиеся 684 млн руб. — в доход Норильска. В марте «Норникель» выплатил полную компенсацию, сообщал «Норникель». 

Ранее вице-премьер Виктория Абраменко, курирующая в правительстве вопросы экологии говорила, что деньги, выплаченные «Норникелем», пойдут на исполнение экологических проектов во всем Сибирском макрорегионе, включая сам Норильск.

Разлив 21 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.

Ранее по теме: Кабмин назвал назначение полученной от «Норникеля» компенсации в ₽146 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных