Минсельхоз не ожидает резких колебаний цен на рис
Сохранение достаточных объемов производства риса и урожай, который может превысить прошлогодний показатель, позволят не допустить резких колебаний его стоимости, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
«Минсельхоз России ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, что позволит сохранить достаточные объемы производства культуры. Более того, при благоприятных погодных условиях урожай риса может превысить показатель прошлого года. В целом это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию», – говорится в сообщении.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного рисового союза сообщил, что рисоводы Краснодарского края после сокращения посевных площадей прогнозируют снижение объемов производства риса и рост оптовых цен на крупу из-за увеличения прямых затрат на ее выращивание.
В Минсельхозе отметили, что оптовая цена на рис за последний месяц снизилась на 1,3% – до 23,6 руб. за кг, и «поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию». По данным ведомства, текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения. В 2020 г., несмотря на засуху на Юге России, был получен рекордный урожай риса – 1,141 млн тонн, что на 3,9% выше показателя 2019 г.
Проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов в основных рисоводческих регионах в 2021 г. не наблюдается, добавили в Минсельхозе.