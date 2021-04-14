Минсельхоз не ожидает резких колебаний цен на рис

В Минсельхозе отметили, что оптовая цена на рис за последний месяц снизилась на 1,3% – до 23,6 руб. за кг, и «поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию». По данным ведомства, текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения. В 2020 г., несмотря на засуху на Юге России, был получен рекордный урожай риса – 1,141 млн тонн, что на 3,9% выше показателя 2019 г.