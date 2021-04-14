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Минсельхоз не ожидает резких колебаний цен на рис

Ведомости

Сохранение достаточных объемов производства риса и урожай, который может превысить прошлогодний показатель, позволят не допустить резких колебаний его стоимости, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

«Минсельхоз России ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, что позволит сохранить достаточные объемы производства культуры. Более того, при благоприятных погодных условиях урожай риса может превысить показатель прошлого года. В целом это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию», – говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного рисового союза сообщил, что рисоводы Краснодарского края после сокращения посевных площадей прогнозируют снижение объемов производства риса и рост оптовых цен на крупу из-за увеличения прямых затрат на ее выращивание.

В Минсельхозе отметили, что оптовая цена на рис за последний месяц снизилась на 1,3% – до 23,6 руб. за кг, и «поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию». По данным ведомства, текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения. В 2020 г., несмотря на засуху на Юге России, был получен рекордный урожай риса – 1,141 млн тонн, что на 3,9% выше показателя 2019 г.

Проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов в основных рисоводческих регионах в 2021 г. не наблюдается, добавили в Минсельхозе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных